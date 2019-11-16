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16 листопада • оновлено в 07:22
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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
Журналіст Всі статті автора

Россия должна вернуть Украине все украденное имущество

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Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии.

Россияне, а как насчёт того, чтобы вернуть Украине захваченные в 2014-м месторождения, буровые платформы, корабли и целую сеть газопроводов украинского "Черноморнефтегаза" в Чёрном и Азовском морях?

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Этой зимой "Газпром" ждет катастрофа

На момент аннексии Россией Крыма были потеряны активы на сумму около 14 миллиардов гривен - флот "Черноморнефтегаза", плавсредства, буровые установки, морская транспортная инфраструктура и наземная газотранспортная инфраструктура, существовавшая в Крыму.

Только из Одесского газового месторождения на шельфе Чёрного моря россияне выкачали более трёх миллиардов кубометров газа.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Місце
Росія
Теги
Крим газ Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Украина должна возвратить России Одессу и Херсон!
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