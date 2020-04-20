Топ-5 распространителей короновируса

Россия вышла на второе после США место по абсолютному (больше 6000 за сутки) росту числа зараженных короновирусом. Однако в процентном отношении - мы первые. За день число заболевших увеличилось более чем на 14%, в США – менее 4%. В последнюю неделю каждый новый день приносил рекордное количество зафиксированных заражений. Что это, если не взрывной рост, которого, по словам российских властей, якобы удалось избежать? К несчастью, и число смертей, как показывает мировая практика, недели через две подтянется к быстро растущему количеству заболевших.

Российские власти ввели строгие карантинные меры. Однако, как известно, в России строгость законов компенсируется необязательностью (для некоторых) их исполнения. Если вы простой гражданин без погон, поповской рясы, чиновничьей ксивы, олигархической охраны вас за милую душу задержат и отмудохают при прогулке в парке или походе в не самый близкий к дому магазин. Но, если вы чиновник, священник, генерал или олигарх, вам позволено не только самому нарушать карантинные меры, но и сгонять людей в эпидемически опасные толпы. Последнее время этим занималась московская мэрия, командование армией, РПЦ и олигархи. Именно им россияне должны быть "благодарны" за болезни и преждевременную смерть близких.

Итак топ-5 распространителей эпидемии.

На пятом месте – министерство обороны. Вплоть до недавней официальной отмены парада победы, солдат и курсантов сгоняли на его репетиции. 6 апреля в Алабине прошла совместная тренировка пеших парадных расчетов, бронетехники и авиации. В результате в армии начались заражения, в Нахимовском училище, например, заболело несколько десятков юных курсантов (см. фото).

Ситуация с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России

На четвертом месте - РПЦ. Неделю назад она широко отметила вербное воскресение (см. ниже фото Варламова из Новосибирска). В церквях и около, заражая друг друга, толпились люди. Только в Москве несколько дней назад было 24 больных короновирусом священников и это число быстро растет. О том, сколько они заразили прихожан, можно только догадываться.

На третьем месте – олигархи (Дерипаска, Михельсон, Аликперов и т.д.). Работников принадлежащих им предприятий сгоняли в огромные толпы у проходных и на производстве. В результате произошли массовые заражения. Например, на мурманском объекте "Новатека" Михельсона. О том, что творилось на проходных ГАЗа Дерипаски, я уже писал. Власти за такие проделки для вида штрафуют олигархические корпорации, но на копеечные для них суммы. Главное - заводы работают, денежка олигархам капает, несмотря на любые эпидемии. На фотографии ниже толпа рабо(в)тников ЛУКОЙЛа (Аликперов, Федун) в Кстово. Вспоминается Блок: "Они войдут и разбредутся, навалят на спины кули. И в желтых окнах засмеются, что этих нищих провели".

На втором месте - Собянин и московская мэрия. Нелепая афера с выдачей и проверкой одноразовых пропусков создала в минувший понедельник огромные очереди на входе в метро (фото ниже) и пробки на дорогах. Последствия этого рукотворного бардака только начали проявляться и могут быть очень печальными.

Ну и на первом месте главный виновник всего вышеперечисленного - высшее руководство страны во главе с Путиным. Именно оно, надеясь провести шулерскую аферу с голосованием по поправкам в Конституцию и парад победы, до последнего скрывало истинное положение дел и откладывало необходимые меры. Теперь проснулись, но поздно уже пить боржоми.

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