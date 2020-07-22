Итак, правительство Израиля согласовало с европейскими партнерами план прокладки по дну Средиземного моря газопровода EastMed, который свяжет юг Европы с месторождениями на израильском и кипрском шельфе. Это позволит Израилю осуществлять в страны ЕС поставки газа объемом 10 млрд кубометров в год, с возможностью увеличения пропускной мощности в 2 раза.

Запуск газопровода запланирован на 2025-2026.

Собственно, новость с одной стороны позитивная, в плане вытеснения российского природного газа с рынка ЕС, а с другой, ей могут с легкостью парировать целым ворохом доводов.

Например, чему недоброжелатели российского газа радуются, ведь запуск нового газопровода планируется осуществить лишь через 5 или даже 6 лет? Особо умные и изощрённые адепты "Газпрома" и вовсе отметят, что нынешнее падение цен на газ и объемов экспорта связано, в первую очередь, с двумя подряд тёплыми зимами в Европе, в связи, с чем ПХГ переполнены и потребности в “голубом золоте” нет. Но, кто гарантирует, что зима 2020-2021 не станет лютой и потребность не возрастет двукратно или даже троекратно?

Всё это правильные доводы и они имеют право на существование, но, стоит всё же отметить несколько моментов, которые целиком и полностью нивелируют попытки адептов "Газпрома" хоть как-то сохранить присутствие духа и веру в светлое будущее монополии.

Когда я несколько лет назад писал о том, что США развернут невиданную экспансию СПГ на европейском газовом рынке и первые, незначительные, пробные поставки начинали поступать из-за океана, всё те же адепты "Газпрома" насмехались над первыми объёмами, сравнивая их с сотнями миллиардов кубических метров газа, идущих из РФ в ЕС. Но уже сегодня "Газпром" видит в СПГ США реального конкурента, который не только в перспективе вытеснит Россию из Европы, но уже это фактически сделал в Польше.

Газопровод TANAP из Азербайджана через Турцию в ЕС ещё пару лет назад вызывал аналогичную гомерическую реакцию у защитников "Газпрома". Ведь и вправду, чем может угрожать России эта труба, объемом ежегодных поставок 16 млрд м?. Но, за окном 2020-й год, а Россия потеряла львиную долю турецкого газового рынка, а в Баку обсуждают увеличить объем годовых поставок по TANAP вдвое!

При этом, в то время как другие газовые трубопроводы тянутся в Европу, успешно прокладываются, запускаются и начинают поставки, сама же Россия не может толком разобраться со своими трубами. "Северный поток-2" можно считать замороженным на десятилетия. "Турецкий поток" можно считать бесперспективным.

В итоге, возможно зима 2020-2021 будет очень холодной, и российский газ вновь будет востребован. Но за тот период, когда он был вытеснен с европейского рынка конкурентами, предлагающими "голубое золото" по более низким ценам, восстановить прежний плацдарм для Москвы не представится возможным. И эти две тёплые зимы лишили Россию напоследок заработать лишний миллиард-другой долларов. Но, что будет если зима 2020-2021 окажется такой же теплой, как и две предыдущие?