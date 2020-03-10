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10 березня • оновлено в 13:50
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Володимир Мілов
Володимир Мілов
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Российский рубль ждет шоковый удар

8.7т
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Рубль зашатался и ослабел по отношению к доллару, начиная еще с января этого года. Это связано прежде всего с историей коронавируса и очень резким падением цен на нефть. Что же будет дальше с рублем? Погуглите прогнозы аналитиков по рынку, и вы поймете, что даже лучшие эксперты, которые говорят, что рубль будет укрепляться или ослабляться в таком-то в коридоре, все время ошибаются. Почему?

За динамикой рубля стоит то, что это очень слабая валюта из-за фундаментальной слабости нашей экономики. Она не растет и нет никакой уверенности в ее перспективе. Мы очень зависим не только от мировых цен на сырье, но и от перспектив мировой экономики, плюс еще ходим под санкциями. Как только мировую экономику начинает лихорадить - это прежде всего бьет по таким сырьевым державам, как мы. И защититься нечем, рубль сразу и поплыл.

Когда и что случиться - спрогнозировать не можем. Мой прогноз, о котором я говорю уже три года – не стоит связывать с рублем какие-то серьезные и большие надежды на будущее. Фундаментально это слабая валюта плюс еще всякие санкции.

Истории резкого ослабления рубля могут и будут происходить еще. Я не верю в его перспективы, шоки и удары по рублю – ожидать стоить.

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Автор
Володимир Мілов Володимир Мілов
Теми
російська економіка Падіння рубля в Росії Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
рубль нафта Новини Росії
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
А пУтиноиды утверждают, что педофил специально отклонил предложение ОПЕК, чтобы за счет падения цен на нефть, сделать нерентабельной сланцевую добычу нефти и газа в США. Следовательно, обесценивание нашего деревянного RU имеет ту же цель - разорить Америку. Какой же мудрый наш "м-но-го-хо-до-воч-ник"', ведь после его таких комбинаций россияне очень быстро беднеют.
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1
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Маринов Михаил, петушок, он что, изнасиловал тебя в детстве?
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Паника пока только на Украине, в России - все спокойно. Верь в перспективы хазарской хривни! Салаукроине!)))
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4
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Ну і слава Богу!
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