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13 травня • оновлено в 17:06
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Российские зенитчики сбили самолет, а вину перевели на сирийцев

52.7т
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На Московии есть даже не традиция, а искусство забывать косяки своего высшего руководства и даже военных. Вот, например, жахнула там любимая игрушка Путина – загадочная ракета с атомной энергетической установкой, засыпала радиацией окрестности и – тишина. В нормальной стране что-то такое бы рассказали о том, какие причины были у этого происшествия, кто оказался виновным в гибели военнослужащих и загрязнении радиацией окружающей среды.

Это могли быть криворукие механики, которые готовили мероприятия, криворукие проектанты, которые запилили уродца, который не мог не взорваться, а мог быть и выживший из ума дедок, любящий смотреть мультики про то, как эта ракета летает вокруг Земли, а сверху на ракете сидит Крокодил Гена с Чебурашкой и растягивая меха гармошки, наяривает не то "Ушаночку", не то – "Владимирский централ".

Но в итоге, Путин сказал: "Она утонула", значит – утонула. Хотя это он как-то сказал по другому, не менее занимательному поводу. И все. Никаких официальных и боже упаси – журналистских расследований на сей счет нет и в помине. Правда, что касается ракеты, то не так там уже много и людей погибло, да и люди там были – так себе, одно название.

Тем не менее, был и более яркий эпизод, который протух с той же скоростью, как и загадочная ракета с гармошкой. Многие помнят, как израильская авиация удачно размолотила несколько военных объектов КСИР на территории Сирии, рядом с российской авиабазой Хмеймим. И тогда, как это всегда бывает, израильский аэроплан сбить не удалось, зато чисто и удачно был сбит российский самолет-разведчик Ил-20.

Оно и понятно, российский самолет было хорошо видно и наводить на него ракеты было одно удовольствие, а кроме того, сбей сейчас израильский самолет и тогда – беги как можно дальше от базы, поскольку такое уже было 40 лет назад в ливанской долине Бекаа, где была уничтожена крупная группировка совковых ПВО. Израильтяне тогда разнесли ее по заклепкам.

В общем, скорее всего, российских зенитчиков уже зло брало от того, что не могут они сбить израильтян, так хоть свой самолет завалили, отвели душу. Потом все свалили на сирийцев и концы в воду, хотя трупов-то было куда больше, чем с гармошечной ракетой. И плюс к тому, большая часть экипажа – старшие офицеры, которые занимаются бором и анализом информации и управлением собственными войсками.

Но что интересно, такое пояснение ситуации никто даже не выдвигал, а между тем, союзники россиян в Сирии – иранцы, похоже были в курсе дела и решили, что время от времени, такие вещи делать очень полезно. Например, они уже сколько лет подряд рассказывают о том, что натурально утопят американский авианосец в Персидском заливе. Причем они настолько далеко уходят в своих мечтах, что высчитывают возможные последствия такого шага, а между тем, максимум на что у них хватило отваги, это покататься на катерах вокруг судов снабжения ВМФ США.

Тем не менее, жахнуть все равно надо, и если не по авианосцу, то хоть по тому же самому вспомогательному судну, только не американскому, а своему. Аккурат, как это россияне сделали со своим самолетом. И вот следующее сообщение иранской прессы о ходе учений иранских ВМФ уже не удивляет и даже становится в один ряд с российскими аналогиями.

"Иранская ракета, выпущенная во время учений в Оманском заливе, нанесла удар по вспомогательному судну около своей цели, убив 19 моряков и ранив 15…

"Конарак", корабль поддержки класса "Хендиджан", который принимал участие в учениях, находился слишком близко к цели во время учений в воскресенье, когда произошел инцидент. Судно выставляло цели для других кораблей. СМИ сообщили, что ракета попала в судно случайно.

По сообщению государственного телевидения, пожар произошел недалеко от порта Яск, примерно в 1270 километрах (790 миль) к юго-востоку от Тегерана в Оманском заливе".

В общем, как и российский Ил-20, "Конарак" выставлял цели для собственных ударных кораблей, но там решили: "А почему бы и нет?" Если авианосец достать не получается, то уж по этой калоше можно отстреляться? И отстрелялись. Так что подобные вещи в странах, где кукушки не просто летают, но даже и не прилетают никогда, вполне закономерны, и такие варианты пояснений происшествий просто надо иметь в виду, когда это случится снова.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Теми
Російська воєнна загроза російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
калоедус рассказал бы лучше об очередной провалившеся попытке переворота в Венесуэле. Или об захвате иранцами английского танкера в прошлом году.
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. а шо делать ????? . . . если пострелять хочеца
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Поэт незалежнiй
Поэт незалежнiй
ТАК и запишем. Российские зенитчики захватили весь мир. Продолжайте наблюдение!
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9
Эль Кaцап
Эль Кaцап
Поэт незалежнiй, ты считаешь это очень оригинальным? Или умным, скот? Твое писание - жалкое блеяния барана, не способного ответить что то оригинальное, остроумное! Это - жалкое подобие юмора, глупая попытка перевести внимание. Ты - жалок и ничтожен, мент поганый!
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