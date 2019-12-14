Скандальный опрос появился пару дней назад на довольно известном в России сайте EurAsia Daily, специализирующемся на аналитике международных событий. Авторы сайта обратились к своим читателям с вопросом: "Как Россия должна отреагировать на решение WADA?" Речь идет об отстранении России от участия в Олимпийских играх и международных чемпионатах на 4 года в связи с употреблением спортсменами допинга, пишет Ксения Кириллова для usa.one.

При этом в вариантах ответов, предлагаемых EurAsia Daily, не содержалось даже намека на то, что российской сборной следует отказаться от использования допинга. Самым мягким из перечисленных опций стало предложение "просто выразить протест и забыть на четыре года". К слову, за него проголосовало меньше всего читателей – только 7,1%. На втором месте идет вариант "объявить всех функционеров WADA и МОК персонами нонграта", – такой способ реагирования поддерживает уже 10,1% проголосовавших.

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Самым популярным стало предложение "разорвать все контракты на телетрансляцию чемпионатов, начать расследование в отношении действий чиновников WADA" – его поддержало 61,4% участвовавших в опросе. Однако самым диким выглядит последний вариант: "отправить двух туристов смотреть Монреальский кафедральный собор". Здесь очевидна явная отсылка к "легенде", которую использовали раскрытые британскими спецслужбами убийцы ГРУ "Боширов и Петров" (они же – Чепига и Мишкин), когда в интервью российским телеканалам выдавали себя за "туристов, приехавших в британский Солсбери полюбоваться готическим собором".

Учитывая, что штаб-квартира WADA находится в Монреале, в данном случае российские СМИ не только косвенно подтверждают причастность Москвы к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери в начале марта прошлого года, но и фактически предлагают отправить убийц в штаб-квартиру WADA. К слову, за этот "гуманный" вариант проголосовало 21,4%, то есть больше пятой части опрошенных. По данным сайта, в опросе участвовали 3905 человек. При этом, судя по контенту агентства EurAsia Daily, его основными читателями должны быть явно не желающие пошутить школьники или студенты, а вполне взрослая аудитория, интересующаяся внешней политикой и экономикой. К слову, в России и раньше появлялись подобные "шутки", очевидно, задуманные как ирония над позицией западных стран, но фактически ведущие к расчеловечиванию самих россиян. Апогеем издевок тогда стал выпуск настольной игры "Наши в Солсбери". Маршрут героев игры по Европе совпадает с передвижениями Мишкина и Чепиги. Похоже, что теперь знаменитый лозунг "Можем повторить" стал применим в России не только ко Второй Мировой войне, но и к политическим убийствам в западных странах.

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