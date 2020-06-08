На фоне оглушительных побед, на ливийском фронте подразделений Правительства национального согласия (официально признанного на международном уровне и ООН), весьма примечательным оказалось дальнейшее развитие истории с захваченным в 2019 году в Ливии российскими шпионами.

Напомню, что в мае 2019 в Ливии были задержаны некие Максим Шугалей и Самир Сейфан, которых Триполи обвинило в шпионаже, а МИД РФ называло задержанных сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей, членами исследовательской группы, занимающейся гуманитарной, культурной и политической ситуацией в Ливии.

Собственно, за год своего пребывания в триполитанской тюрьме, “гуманитарии” Максим Шугалей и Самир Сейфан рассказали очень много интересного.

В частности, Максим Шугалей и Самир Сейфан, имеют прямое отношение к медиа-группе Евгения Пригожина, руководителя ЧВК “Вагнер”, и их задача в Ливии заключалась в предоставлении регулярной отчетности об экономической и военной ситуации в стране, вербовке ливийцев, препятствовании строительства военной базы США и способствованию размещению российских войск в стране. Так же они контактировали с беглым сыном свергнутого Муаммара Каддафи - Саифом Каддафи, с целью обсуждения лоббирования его президентской кампании в Ливии.

Собственно, наговорили схваченные шпионы за этот год более чем предостаточно, чтобы осознать весь масштаб вмешательства России во внутренние дела Ливии. И в этом нет ничего удивительного, ведь Кремль уже давно прослыл в мире, как один из наиболее фанатичных и неистовых архитекторов хаоса.

На сегодняшний день Ливия для России представлялась не только лакомым куском нефтяного шельфа, или выгодным геополитическим плацдармом в Северной Африке, но и элементом гуманитарного давления на Европу. Ведь Ливия, куда более выгодная площадка для отправки тысяч, десятков тысяч… сотен тысяч беженцев в страны ЕС, дестабилизируя их тем самым, нежели, куда более отдаленная Сирия.

Создание гуманитарного коллапса в Ливии менее затратное занятие и с более высоким КПД. Причем в Кремле, решив поддержать военную операцию ЛНА, намеревались одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Привести к власти марионеточного фельдмаршала Халифу Хафтара и хаотизировать беженцами Европу, бегущими из горящего Триполи.

Таким образом, свержение международно-признанного правительства в Триполи и возвращение на шахматную доску большой политики сына Каддафи, с безраздельным доминированием Халифы Хафтара, и утопающая на фоне этих процессов, в волнах беженцев Европа, что может быть более прекрасным зрелищем для амбиций Кремля в регионе?

Однако спецслужбы РФ опять продемонстрировали уровень своей многолетней деградации и, задержание российских шпионов, не только предзнаменовало фиаско глобальных российских планов по Ливии, но и раскрыло сеть российского влияния на выборы в целом ряде африканских стран.

Кроме того, российская коса в Ливии нашла на турецкий камень, знатно её притупивший до этого в сирийской провинции Идлиб, а теперь тотально нивелировавший на ливийском плацдарме. А показания задержанных шпионов это как вишенка на торте российского провала в Ливии, с акцентом на том, что архитектор хаоса уже не тот.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.