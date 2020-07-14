Мрази! Рашистские твари. Все, как всегда. Кремлевские проститутки без понятия об офицерской чести, без слова, без совести. Подлые ублюдочные существа. Сегодня российские наемники обстреляли трех наших военнослужащих, осуществлявших эвакуацию тела погибшего вблизи Зайцево бойца Объединенных сил. В результате обстрела с нескольких сторон из разного стрелкового оружия, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов погиб военный медик. Еще один военнослужащий был ранен, один получил боевую травму.

Как рассказали в штабе ООС, подконтрольные Кремлю боевики, несмотря на договоренности по эвакуации и соответствующую маркировку белыми касками, накрыли группу украинских военных огнем из стрелкового оружия, когда они были в нескольких метрах от тела павшего бойца. Дать возможность провести эвакуацию тела - это одно из правил войны. Для всех. Кроме рашистских мразей. Этим тварям верить нельзя. Повторение истории с Иловайском. Обещают проход, а потом расстреливают. Так было тогда. В этот раз повторился тот же сценарий, который давно свойственен российским военным. Подлость и бесчестие - это их религия.

Вечная память погибшим воинам Украины.

А в ближайшее время прилетит ответка. Уже точно знаю.

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