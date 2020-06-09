ШАНС НА ПОБЕДУ

На всех предыдущих "выборах" мы не могли предотвратить победу властей – могли только сохранять чувство собственного достоинства и иногда причинять им небольшие беспокойства и неприятности. Их задачей было с использованием административного ресурса и прямых фальсификаций получить определенное число голосов. И с этимони успешно справлялись.

Сейчас они в более сложном положении и решают другую задачу. Сложность их ситуации в том, что граждане не выбирают между Путиным и кем-то еще. Администрация не имеет возможности, не допуская реальных оппонентов, противопоставлять Путину людей, очевидно не имеющих никаких оснований претендовать на власть, и подавать его даже оппозиционно настроенной части общества в качестве мЕньшего из зол. Сейчас граждане должны выразить свое отношение к самому Путину, не сравнивая его с кем-либо еще. И здесь все, судя по опросам, на грани.

А что касается задачи, то она сегодня не имеет никакого отношения к результатам голосования. Во-первых, Конституция уже принята. Во-вторых, новые правила голосования, принятые под шумок пандемии, сама пандемия, да еще и отсутствие наблюдателей делают ресурс фальсификаций безграничным. Урны можно не вскрывать, а результаты утвердить накануне.

Задача в другом. Понимая, что законных оснований властвовать нет, что единственным легитимизирующим фактором является рейтинг, они приходят в ужас от его устойчивого падения. Переубедить тех, кто, как минимум, устал от Путина, а тем более тех, кто относится ко всей его системе негативно, невозможно – уверен, у них нет на этот счет иллюзий. Второго Крыма, чтобы аннексировать его без выстрелов, не существует, да и он бы не помог. Остается программа-минимум – надо убедить недовольных, сколько бы их ни было, что они в меньшинстве, что народ за Путина, а значит, им, недовольным, надо молчать и сидеть тихо – не Америка, чай, с идеей прав меньшинств.

Ради этого все и затеяно. Триумфальная победа вождя должна заставить недовольных смириться. То есть, власть сегодня решает не электоральную, а чисто пропагандистскую задачу. Для них важны не итоговые цифры – какие захотят, такие и объявят – важно, чтобы люди поверили в эти цифры.

И вот тут-то есть шанс нанести им не просто урон, а сокрушительное поражение. Противостоять надо не столько электоральным манипуляциям, сколько пропагандистским. Точнее, противостояние электоральным манипуляциям должно преследовать цель повлиять не на цифры, а на их восприятие людьми. Люди, даже и совсем не оппозиционные, и так им не верят, понимают, что они постоянно врут. Надо просто предоставить доказательства. Причем, не мифическому, не существующему у нас суду, а людям.

Это надо делать уже сейчас – разъяснять, приводить примеры готовящихся фальсификаций, высмеивать начальство – Брехт говорил, что великих политических преступников надо подвергать осмеянию. Нужна всяческая визуализация несогласия, чтобы люди видели, что те, кто не согласны, не только существуют, но и не боятся свой протест демонстрировать. Но приниципально провести определенные, очень важные мероприятия и непосредственно в дни голосования, вплоть до 1 июля. Более или менее, понятно, что именно нужно сделать, но не хочу писать об этом подробнее, чтобы не вооружать наших оппонентов предупреждением.

Пропагандистский провал будет означать не только дальнейшее падение рейтингов, но и рост протестной активности, вовсе не только политической, бОльшую готовность людей и участвовать в протестах, и оказывать им моральную поддержку – протестующие перестанут восприниматься как представители меньшинства, они будут говорить от имени бОльшей части народа. В какой момент и как развалится система, конечно, останется по-прежнему неизвестным – никто не даст нам графика, но конец ее приблизится и увеличатся шансы на то, что он будет менее кровавым.

Будет очень жаль, будет непростительно, если оппозиция – не называющие себя так парламентские или непарламентские партии, а настоящая оппозиция, если все мы упустим этот уникальный шанс на победу.

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