В далекие совковые времена основное время двух телеканалов было занято отчетами о том, как Леонид Ильич что-то там посетил или разъяснениями политики партии и правительства, и лишь изредка это разбавлялись унылыми тупыми фильмами, детворе там смотреть было практически нечего. Была передача типа "Вечерняя сказка" с коротким мультиком иди Дедом Панасом и по выходным – какой-то детский фильм. На том – все.

Поэтому для детей и подростков телик был совершенно лишним предметом гардероба и все находили себе какие-то альтернативные развлечения. Так летом, когда уже темнело и скоро надо было расходиться по домам, было стандартное развлечение – "страшные истории". Те, кто застал это время, помнят классику жанра: "Черная рука", "Красные шторы", ну а эпической хоррор историей, безусловно, была сказка "Гроб на семи колесиках".

Нынешняя детвора даже не поймет, в чем суть этого мероприятия, но это было куда более эмоциональное действо, чем какой-то нынешний шутер. Ведь рассказчик всегда играл голосом, паузами и прочими суровыми вещами, а в самый напряженный момент кто-то еще и обязательно схватит кого-то. В общем – было такое.

Но вот прошло время и казалось, что все эти истории, вместе со всем жанром – ушли в Историю, абсолютно проиграв битву с "Пятницей 13-е", "Кошмаром на улице Вязов" или чем-то подобным, а содержание тех старых сказок просто умерло навсегда, но ничего подобного. Старый хоррор не просто жив, а готов воплотиться во что-то вполне осязаемое и грозное.

В Сети поползли слухи о том, что российская оборонная промышленность прямо сейчас решает вопрос о том, какую схему применить в грозном и страшном оружии 3 по 2 или 7 по 3. Речь идет о количестве колесных пар убийственного агрегата.

Собственно говоря, спор идет в такой плоскости. Если это будет три шасси с двумя колесами на каждом, то сами колеса должны быть огромного размера, а если речь идет о семи шасси с тремя колесами на каждом, то в таком случае нагрузка на грунт будет распределена более равномерно и колеса можно использовать меньшего диаметра, но и клиренс боевой машины будет ниже. Тем не менее, слухи утверждают, что именно у последней колесной схемы имеется больше шансов на воплощение в жизнь.

Наверное, кто-то подумал, что после летающей атомной ракеты или опять же ракеты, но летающей со скоростью в 100 МАХ как в космосе, так в атмосфере, воде и даже земле, россияне надумали опять что-то новое и невыносимо секретное, но он ошибается.

Как это не странно, речь идет об уже хорошо известном авианосце "Кузя". Дело в том, что после многочисленных приключений с его участием, а тем более, после того, как он утопил плавдок, встал вопрос о том, что использовать этот агрегат в море – уже не безопасно. Горячие головы вообще предлагали пустить его на лезвия и иголки. Но оставить страну вовсе без авианосца – не престижно, а оставить его плавающем в воде – опасно. Решение пришло само собой. Кузю надо переделать в сухопутный транспорт, чтобы он мог атаковать и разить противника прямо с берега.

Говорят, идея понравилась самому Путину и он поручил разработать способ, чтобы Кузя работал с берега. В связи с этим, производственное объединение имени Хруничева уже разработает ракетные ускорители, вместо котлов, которые "дают шапку", а ведомство Дмитрия Рогозина уже проектирует "спец батут", используя который, Кузя сможет преодолевать препятствия на дороге. Но главный спор как раз развернулся о количестве и размере колес. Изготовитель уже избран – Уралвагонзавод. Именно там будут отлиты огромные чугунные колеса и сделать они их могут немедленно. Причем, там даже разработали метод, как можно надувать и подкачивать именно чугунные колеса, но пока им не сказали сколько будет у Кузи шасси.

Вот тут и приходит на помощь старая страшилка. Россияне все больше склоняются к тому, что колес должно быть таки семь.

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