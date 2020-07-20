В российской прессе повалом пошли сообщения о том, что российская элита еще в апреле месяце получила вакцину от коронавируса. Причем, сообщения утверждающего характера отсылаются на издание Bloomberg, в котором говорится следующее:

"Десятки представителей российского бизнеса и политической элиты получили ранний доступ к экспериментальной вакцине против "Ковид-19". Это стало известно со слов людей, знакомых с этой работой, поскольку страна в числе первых начала делать прививку.

Топ-менеджеры таких компаний, как алюминиевый гигант United Co. Rusal, а также магнаты-миллиардеры и правительственные чиновники начали получать вакцину, разработанную государственным Институтом Гамалея в Москве еще в апреле. Они отказались назваться, поскольку информация не является публичной…

Программа, в рамках которой представители российского бизнеса и политической элиты получили возможность добровольно участвовать в программе экспериментальной вакцинации, является законной, но держится в тайне, чтобы избежать наплыва желающих".

Это так написано в Блумберг и на самом деле, российская пресса усиленно цитирует куски из этой обширной статьи, но тут же появляются и другие сообщения, которые базируются на чисто российских источниках.

"Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал слухами и спекуляцией сообщения о том, что якобы российские элиты получили доступ к вакцине от коронавируса в апреле.

"Мы проводили доклинические исследования, проводили клинические исследования, препарат еще не зарегистрирован пока, о его регистрации предстоит принять решение министерству здравоохранения в ближайшее время. Только после регистрации он может быть доступен для полноценного применения. Поэтому все эти слухи могут только оставить на совести тех, кто это говорит, может быть, это спекуляция".

В общем, как говорили два известных медика: "Пациент скорее жив, чем мертв" или наоборот. Понимай, как хочешь. Но для тех, кто привык черпать информацию из официальных источников, пресса предоставляет следующие данные:

"В пресс-службе Минпромторга РФ 16 июля сообщили ТАСС, что 30 июня были поданы документы на регистрацию вакцины в Минздрав. В июне после получения разрешений начались клинические исследования жидкой и лиофильно высушенной вакцины, разработанной центром им. Гамалеи совместно с ФГБУ "48 ЦНИИ" Минобороны. Жидкая вакцина исследуется в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко на 43 добровольцах, лиофильно высушенная вакцина — в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, также на 43 добровольцах".

Как видим, сообщение вроде бы выглядит солидно и с указанием тех мест, где происходит испытание вакцины. Причем, здесь нет сотен добровольцев или олигархов, а всего 43 добровольца. Единственное, что здесь интересно, это то, что в общем, вакцина должна бы тестироваться под общим руководством министерства здравоохранения. Тут даже пояснять нет смысла, почему.

Но как видно из цитаты, информацию дает Минпромторг. Но и это еще не все. Как видно, в работах плотно завязаны НИИ и лечебные учреждения министерства обороны. А где это видано, чтобы военные разработки или исследования курировало торговое министерство?

Но и это еще не все. Официально сообщается о том, что лишь 3 августа начнется второй этап испытаний вакцины, после чего можно ставить вопрос о ее серийном выпуске и продаже.

"Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, будет завершена 3 августа, сообщил в минувший четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, регуляторное одобрение для использования российской вакцины ожидается в августе — сентябре 2020 года".

И вот все это вместе взятое вызывает массу вопросов, главный из которого заключается в том, что все это хлынуло одновременно, из разных мест и на одну и ту же тему. Вдумаемся, основное событие произошло в апреле, когда были вакцинированы сотни людей от олигархов и до чиновников, а об этом стало известно только в июле. Как такое могло произойти вообще?

И тут вспоминаем, что на прошлой неделе США, Великобритания и Канада обвинили российских хакеров в атаке не исследовательские сервера групп, работающих над вакциной, в этих странах. Совпадение? Да ничего подобного! Эти события не просто связаны одной нитью, а скручены стальными болтами.

Сходу можно предположить, что все это — большая операция прикрытия, призванная смазать провал своих шпионов, забравшихся или пытавшихся забраться на сервера зарубежных групп, разработчиков вакцины. Ведь согласимся, что залезть на сервер политического деятеля или производителя военного железа — одна история, а влезть на машину научной группы, бьющейся над вакциной от смертельного вируса — другое. Это уже трудно оправдать и бравады в этом никакой нет.

Просто допустим, что надо было прикрыться от подобных разоблачений и что можно было сделать так, чтобы это не выглядело прямым опровержением? Одним из вариантов может служить информация о том, что собственные разработчики вакцины опередили американцев, англичан и остальных — на месяцы. Из этого следует, что попытка украсть их данные — не имеет никакого практического смысла, поскольку то, над чем работают оппоненты, россияне давно прошли.

Но просто взять и рассказать это из своего телевизора — дело бесполезное, поскольку они уже и на Луну летали и ракета с ядерным реактором у них запускалась. А уж если такое заявление снабдить мультиком "СоюзПутинФильм", то это и вовсе будет выглядеть как анекдот. Поэтому, информационный повод обязан был сработать на чужом поле.

И вот мы видим, что некто вышел на Блумберг и рассказал эту историю сразу, после скандала с хакеркой атакой на сервера разработчиков вакцины. Там этот вариант покрутили, наверное вышли а свои "источники" в РФ и подготовленные люди дали расплывчатое подтверждение информации. Блумберг опубликовал и вот тогда в дело вступила российская пресса. Будь это иначе, никто бы Блумберг не цитировал, а сразу перешли бы к официальной позиции правительства РФ.

Но дело было сделано, цитаты разнеслись и уселись в головах публики, которая теперь знает, что РФ не просто опережают всех остальных, по части вакцины, но и что в апреле она была настолько хороша, что ею привили самых топовых чиновников и финансовую крутизну РФ и как знать, может и самого царя — тоже.