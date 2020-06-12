Окончание смуты на Московии называют на России ее освобождением от ига польских захватчиков, и даже отмечают 4 ноября праздник - День народного единства. Но так ли это было на самом деле? Пришли ли мифические "русские" тогда к власти на Московии?

Признаюсь, догадки о некоем татарском государственном перевороте на Московии у меня были и до этого. Теперь же, в свете новых достаточно красноречивых фактов, я могу смело утверждать, что Московия никогда не была хоть сколько-нибудь славянским государством, и после 1612 окончательно превратилась в некий аналог Священной Римской Империи. Правда принявшие христианство татары противопоставили Риму – Русь, а от того позиционировали свое государство как преемницу святости церкви Руськой, а потому и по вере назывались они "руськими".

Но вернемся к истории.

Что мы знаем о "польской оккупации" Москвы и о так называемом времени Смуты сегодня?

После того как Борис Годунов извел последнего наследника Грозного - Федора Иоанновича, 21 февраля 1598, взошел он на престол Москвы.

Устами Шуйского, один из основных мифологов Третьего Рима поэт Александр Пушкин, так писал про Годунова:

"Какая честь для нас, для всей Руси!

Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,

Зять палача и сам в душе палач,

Возьмет венец и бармы Мономаха"...

Типичный восточный тиран Годунов, взойдя на трон, не стал ни с кем особенно якшаться. Пытки и казни стали на Московии остались при нем привычным времяпровождением. В 1601 году, на Московию пришел голод. Народ начал негодовать, а потом и вовсе пошли и слухи о спасении считавшегося ранее убитым в Угличе царевича Дмитрия и о пребывании его в Польше.

Был ли Первый Лжедмитрий реальным правителем или нет, не столь важно. В самом начале 1604 года он был призван на Московию боярами, и уже осенью с собранным в Польше и на Руси (Украине) отрядом, он пошел на Москву через Сиверщину. 13 апреля 1605 бояре умертвили Бориса Годунова, и уже 20 июня Лжедмитрий взошел на трон.

Долго трон Лжедмитрий удержать не смог, прежде всего, из-за противной для москвичей "прозападнической" политики. 17 мая 1606 года, заговорщики, во главе с князьями Шуйским и Голицыным убили его. После чего царем был избран Василий Шуйский. Его царствование длилось в течение 4 лет и ни к чему хорошему не привело.

Интересна кстати и история рода Шуйских. Ордынцы считали их высокородными наследниками Чингисхана. Википедия же предлагает нам совершенно другую историю:

Родоначальник рода Шуйских Василий Дмитриевич Кирдяпа. В 1382 году вместе он вместе с братом Семёном участвовал в походе царя Тохтамыша на Москву. Братья выманили защитников города на переговоры, гарантировав им безопасность. Однако нарушили свое обещание, убили переговорщиков и ворвались в город. Москва подверглась страшному разорению: около 24 тысяч жителей были убиты, а город полностью сожжён.

Далее написано, что "Тохтамыш взял Василия с собой в Орду в качестве заложника. В 1387 Тохтамыш наконец отпустил Василия, дав ему Городец". Объясните мне пожалуйста, зачем заложнику давать город отпуская его? В чем рациональное зерно?

Но вернемся к нашей истории. Сначала против Шуйского восстала Сиверщина. Затем заполыхала Рязанщина, Тула, Нижний Новгород, Пермь, Вятка и даже Астрахань. Восставшие, во главе с беглым холопом Болотниковым приблизились к Москве и 12 октября 1606 разбили московское войско. Однако вскоре и сами потерпели поражение и отступили.

Пока Шуйский осаждал Тулу с 30 июня по 1 октября 1607, в Стародубе появился новый самозванец -Лжедмитрий II. Гибель сдавшегося в Туле Болотникова не остановила Лжедмитрия II, который при поддержке польских и руських войск, очутился около Москвы и расположился в так называемом Тушинском лагере.

Шуйский обратился за помощью к шведам. В ответ на это Польша, в сентябре 1609, объявила Москве войну. Польский король Сигизмунд III направился к Смоленску. Скопин-Шуйский вместе со шведским вспомогательными отрядом Делагарди двинулся к Москве и отбил ее к 1610 году.

Приверженцы Лжедмитрия II во главе с Михаилом Салтыковым, решили признать на известных условиях, которые были изложены в договоре с королем от 4 февраля 1610, царем сына Сигизмунда - Владислава. Договор, составленный московитами с поляками нам интересен, прежде всего, потому, что в нем шла речь о неприкосновенности РУСЬКОЙ веры. Ни о чем другом так не беспокоились московиты, как о сохранении своего вероисповедания.

Пока шли переговоры с Сигизмундом, совершились два важных события:

В апреле 1610 умер Скопин-Шуйский В июне 1610 гетман Жолкевский нанес жестокое поражение московским войскам.

После этого, москвичи, во главе с Захаром Ляпуновым, 17 июля 1610 года, низвергли Шуйского и заставили постричься. Гетман Жолкевский, прибыл под Москву и потребовал избрания царем Москвы Владислава, чему попытался воспрепятствовать пришедший туда Лжедмитрий II.

После непродолжительных переговоров Жолкевский 19 сентября ввёл в Москву войска и изгнал Лжедмитрия II. Московиты присягнули славянскому королевичу Владиславу, вот только клятвы своей они держать не собирались. Патриарх московский Гермоген, кстати, тоже целовал крест, и клялся царю Владиславу в верности.

В 1611 году московиты под предводительством представителя церкви - патриарха Гермоген и Прокопия Ляпунова снова восстали. Со всех сторон к Москве стало стягиваться татарское ополчение. В начале марта 1611 заполыхала и Москва. Поляки смогли удержать город, запарившись в Крым-Городе и Китай-Городе.

Снова пришлось святым отцам собирать татар на войну с поляками. В октябре 1611 к татарскому бунту нижегородский мясник, тоже татарин, Кузьма Минин, а в начале февраля 1612 года отряды под начальством князя Дмитрия Пожарского двинулись вверх по Волге.

20 августа татарское ополчение приблизилось к Москве. 22 октября был занят Китай-город, а 26 Крым-Город.

21 февраля 1613 года патриарх Филарет в результате вооруженного переворота, при активном содействии казаков, посадил на трон Москвы своего сына - Михаила Федоровича Романова.

Но это как бы официальная версия. В реальности же роли Гермогена, Минина и Пожарского в захвате власти на Московии не соответствует исторической действительности. Да и само их возвеличивание началось значительно позже, на фоне другого псевдонационального движения, через 200 лет после вышеупомянутых событий.

После окончания так называемой "Отечественной войны" правители Московии, вдохновленные союзной победой над Наполеоном решили возродить идею Святой Руси и приступили к созданию новой "отечественной" (а не национальной) идеологии.

В связи, с чем в 1818 году в Москве воздвигли памятник победителям захватчиков поляков Минину и Пожарскому, который помимо всего подчеркивал, насколько целостно объединен единый московский народ. Как смогли, в едином порыве, объединится: представители высшего света, якобы славянин князь Пожарский и простой крестьянин - татарин Минин. Про Гемогена московиты почему-то и вовсе забыли. Может потому, что родом Гемоген был из Казани, что более чем красноречиво свидетельствует о его татарских корнях.

Но вернемся к "истинно русскому" князю Пожарскому. О происхождении этого знатного московита почему-то всегда как-то не особенно разглагольствовали, оно и понятно почему. Мать Пожарского – Мария Беклемишева происходила их знатного тартарского рода Беклемишевых. Родоначальник этой фамилии, Фёдор Елизарович, носивший прозвище "Беклемиш", служил еще при Василии I. Что интересно, "Беклемиш", что по-татарски значит "охраняющий, сторожащий", ну или может "смотрящий".

Другими словами, получается, что все три основных героя "победителя захватчиков поляков" имеют татарское происхождение. Отсюда вопрос, а для чего они тогда организовывали весь этот переворот, кого они пытались привести к власти?

А к власти, в результате Смуты татары привели Михаила Романова. Того самого, чьего деда, известного нам как Андрей Кобыла, до крещения до крещения звали Хайбуллой.

Да и сам Михаил Романов кем был? Чем занимался в годы Смуты? Отсиживался будущий царь за толстыми стенами Ипатьевского монастыря – родового гнезда Годуновых. А что он мог там делать если не имел отношения к Чингизидам?

А какого роду племени были романовские казаки, которые привели Романова к престолу? – Оказывается, что никакого отношения к Руси они не имели. Это была смесь ногайско-татарских этнических групп, общавшихся на едином понятном им татарском языке!

А что делали касимовские татары в услужении у "Тушинского вора", которого убил крещеный татарин Петр Урусов под Калугой в отместку за убийство Лжедмитрием II его друга – хана Урмамета?

Если разобраться, то в результате Смуты на Московии полностью был искоренен даже блеклый налет славянского фактора. Все посты в новом государственном образовании заняли татары, активно, правда, от своей нации открещивающиеся.

Реально, только после захвата власти Петром в стране стал, ослабляется татарский фактор, полетели многие знатные татарские головы, и потеряла свой вес московская церковь.

Так что, когда на России отмечают День народного единства и вспоминают, как в этот день простой люд объединился со знатью, и в едином порыве снес польских оккупантов, вспомните, что реально Московская Смута была сильно густо замешана на татарской крови и их же интересах. И что в результате Смуты, к власти на Московии пришли никакие не "русские", а самые настоящие крещеные татары, которые при этом как черта бояться признать свои истинные этнические корни.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.