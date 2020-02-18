"Роскосмос" відмовився від гігантського "фалоса": у чому суть

У Росії після скандалу у мережі передумали будувати у Москві будівлю, яку користувачі порівнювали з чоловічим статевим органом.

Йдеться про Національний космічний центр (НКЦ), що зводиться на території Центру Хрунічева у російській столиці. Прект змінився: тепер будівля матиме форму трикутної призми, а не надважкої ракети, повідомляє "РИА Новости" (щоб подивитися фото, докрольте до кінця сторінки).

Початковий проект скандальної будівлі "Роскосмосу"

У держкорпорації відмовилися коментувати дану інформацію, порекомендувавши звернутися до забудовника.

Однак, у ЗМІ тут же пояснили, в чому причина такої різкої зміни проекту.

Рогозін презентує проект в Москві Скріншот з відео

Скріншот з відео

Будівництво вже в процесі "Комерсант"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому минулого року гендиректор держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін анонсував будівництво хмарочоса у вигляді ракети надважкого класу. Росіян дуже здивувала ця ідея. У мережі порівняли її з будівництвом гігантського фалоса.

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