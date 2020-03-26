Росію закрили на карантин через коронавірус

Росія пішла на радикальніші карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу і вирішила посилити в країні правила в'їзду і виїзду.

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Рішення ухвалила президія координаційної ради щодо боротьбі з COVID-19 на території РФ. Про це повідомляє "РБК".

Так, з п'ятниці, 27 березня, російські авіакомпанії повинні припинити чартерні авіасполучення між російськими та іноземними аеропортами, за винятком рейсів для повернення росіян додому, а також окремих польотів за дорученням уряду.

Всіх, хто прибуває в Росію, будуть тестувати на коронавірус

"Забезпечити припинення з 00 год. 00 хв. 27 березня 2020 року регулярного і чартерного авіасполучення, здійснюваного з російських аеропортів в аеропорти іноземних держав і в зворотному напрямку, за винятком польотів, пов'язаних із вивезенням російських громадян на територію РФ з іноземних держав у зв'язку з поширенням нової коронавирусної інфекції, а також польотів, здійснюваних за окремими рішеннями уряду РФ", – йдеться в документі.

Крім цього, керівникам центральних органів виконавчої влади доручили перевести якомога більше співробітників на віддалений режим роботи.

До всього іншого, в РФ тепер тестуватимуть на вірус всіх пасажирів, які прибули з країн, де зареєстровані випадки коронавірусу. Первинне тестування на наявність інфекції вони будуть проходити прямо в аеропорту.

Зокрема, після прильоту у них мірятимуть температуру тіла, братимуть матеріал для аналізів, а також вручатимуть постанову головного державного санітарного лікаря щодо самоізоляції вдома на 14 днів.

Зазначимо, що станом на 25 березня, згідно з даними онлайн-карт, у Росії підтверджено 658 випадків зараження коронавірусів і три смерті від COVID-19.

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Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через пандемію коронавірусу уряд РФ доручив регіонам прийняти карантинні заходи, зокрема, закрити нічні клуби, кінотеатри, розважальні центри, заборонити куріння кальянів.

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