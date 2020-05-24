Росію за тиждень до літа завалило снігом. Фото та відео аномалії
На півдні Росії у вихідні 23-24 травня пройшли сильні снігопади.
Зимова погода за тиждень до літа спостерігалася, зокрема, в горах Адигеї, передає "КП" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Жителі деяких краснодарських сіл через сильні опади залишилися без електрики. Сніг обламав гілки дерев та обірвав дроти.
Найбільше опадів випало на плато Лаго-Накі в Майкопському районі, де зафіксували 45 см снігу.
У ніч на 23 травня снігопад також пройшов к передгірних селах Хамішки і Гузеріпль. У Кавказькому заповіднику кажуть, що сніг у кінці травня для північного і східного відділів нетипове явище.
Якщо на плато Лаго-Накі такі опади можуть випасти навіть у червні, то в останній раз снігопад в Гузеріплі в цей період спостерігали 40 років тому – 18 травня в 1980 року.
Сильний снігопад пройшов і в горах Сочі. На хребті зафіксовано 13 см свіжого снігу, загальна висота снігового покриву на Роза Пік становить 73 см.
Місцеві жителі стурбовані долею плодових дерев, а також інших сільськогосподарських рослин. Картопля, саджанці помідорів, огірків, на їхню думку, під снігом можуть не вистояти.
Як писав OBOZREVATEL, 24 травня на Чорногірському хребті в українських Карпатах раптово випав сніг і похолодало практично до зимових показників.