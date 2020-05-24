Росію за тиждень до літа завалило снігом. Фото та відео аномалії

На півдні Росії у вихідні 23-24 травня пройшли сильні снігопади.

Зимова погода за тиждень до літа спостерігалася, зокрема, в горах Адигеї, передає "КП" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Жителі деяких краснодарських сіл через сильні опади залишилися без електрики. Сніг обламав гілки дерев та обірвав дроти.

На півдні Росії в травні випав сніг twitter.com/lentaruofficial

На півдні Росії в травні випав сніг Соцмережі

Найбільше опадів випало на плато Лаго-Накі в Майкопському районі, де зафіксували 45 см снігу.

У ніч на 23 травня снігопад також пройшов к передгірних селах Хамішки і Гузеріпль. У Кавказькому заповіднику кажуть, що сніг у кінці травня для північного і східного відділів нетипове явище.

Якщо на плато Лаго-Накі такі опади можуть випасти навіть у червні, то в останній раз снігопад в Гузеріплі в цей період спостерігали 40 років тому – 18 травня в 1980 року.

На півдні Росії в травні випав сніг Соцмережі

На півдні Росії в травні випав сніг Соцмережі

Сильний снігопад пройшов і в горах Сочі. На хребті зафіксовано 13 см свіжого снігу, загальна висота снігового покриву на Роза Пік становить 73 см.

Місцеві жителі стурбовані долею плодових дерев, а також інших сільськогосподарських рослин. Картопля, саджанці помідорів, огірків, на їхню думку, під снігом можуть не вистояти.

На півдні Росії в травні випав сніг Соцмережі

На півдні Росії в травні випав сніг Соцмережі

На півдні Росії в травні випав сніг Соцмережі

На півдні Росії в травні випав сніг Соцмережі

На півдні Росії в травні випав сніг Соцмережі

На півдні Росії в травні випав сніг Соцмережі

❄ Весна-2020 продовжує підносити погодні сюрпризи!



Черговий снігопад - на цей раз в Краснодарському краї. Сніг укрив пухнастою ковдрою плато Лагонаки в республіці Адигея. pic.twitter.com/p7Mm1RcZVc - ВЕСТИ (@vesti_news) May 23, 2020

Літо наближається, а на півдні Росії замість теплої погоди - півметра травневого снігу. Жителі краснодарських сіл і Адигеї залишилися без електрики. Їх цей рік вже нічим не здивує pic.twitter.com/lWk7acvnHE - Лента.ру (@lentaruofficial) May 24, 2020

🇷🇺Снег вчора в районі міста Сергієв Посад. 70 км від Москви. pic.twitter.com/DBYnEyks2h - Актуальна Росія (@RussiaActually) May 22, 2020

Як писав OBOZREVATEL, 24 травня на Чорногірському хребті в українських Карпатах раптово випав сніг і похолодало практично до зимових показників.

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