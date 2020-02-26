Росію спіймали на таємному запуску вражаючої ядерної програми: названа мета

Росія таємно запустила високоефективну ядерну програму на чолі з президентом Володимиром Путіним.

Про це заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, звинувативши лідера РФ у брехні. Своєю точкою зору він поділився в блозі на "Ехо Москви".

"Путін бреше, коли говорить, що військовою доктриною Росії є доктрина "зустрічного ядерного удару у відповідь". Насправді неофіційною військовою доктриною Кремля давно стала "доктрина Патрушева" і "ядерної ескалації для деескалації , – висловився Піонтковський.

Піонтковський заявив, що Путін намагається таємно запустити забійну ядерну програму Росії

На його думку, своєю агресією проти однієї з держав НАТО в Балтії Кремль розраховує втягнути блок у масштабне військове зіткнення, в якому той покладається на свою конвенціональну перевагу. Потім же, зазначив російський політолог, різко підвищивши ставки до ядерного рівня влада РФ буде "миролюбно закликати противника до припинення вогню та капітуляції".

"Є чимало ознак, які вказують, що путінський Кремль у найближчий час готовий вдатися до спроб продиктувати Заходу свої умови глобального "оновлення" світового порядку, "нової Ялти", – вважає Піонтковський.

Він додав, що бажання Заходу захистити свої цінності нині значно послабилася. А спроби західних лідерів у якийсь спосіб "умиротворити" Путіна або "відкупитися від нього за рахунок суверенітету сусідів РФ", тільки розігрівають запал путінської влади.

"Вони збільшують спокусу Кремля кардинально вирішити справу з "новою Ялтою" саме зараз, коли Захід схильний поступатися", – підсумував політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що ера ядерної зброї рано чи пізно закінчиться, проте у його країни на той час буде ефективна цьому заміна.

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