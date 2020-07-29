Росію публічно звинуватили у фейках про COVID-19: з’явився слід уряду

У Вашингтоні заявили, що спецслужби Росії використовують три англомовні сайти для поширення дезінформації про пандемію коронавірусу.

Про це пише інформагентство AP із посиланням на джерела в американському уряді. За їхніми словами, так росіяни намагаються посилити кризу, з якою США зіткнулися незадовго до президентських виборів 2020 року.

Зокрема, співрозмовники агентства зауважили, що кампанією з дезінформації, цільовою аудиторією якої є населення не тільки США, але й інших західних країн, керують двоє громадян РФ. Це Денис Тюрін і Олександр Старунський, які раніше обіймали високі посади в Головному управлінні Генштабу Росії (ГРУ).

Також джерела AP в уряді США кажуть, що раніше інформацію про цю кампанію було суворо засекречено. Однак тепер ступінь її секретності знизили, тому вони вирішили розповісти про неї, щоби застерегти користувачів щодо конкретних сайтів і підкреслити зв'язок цих інформресурсів із російською військовою розвідкою.

Зазначається, що в період між кінцем травня і початком липня певні три сайти опублікували приблизно 150 статей про заходи боротьби з пандемією, серед яких були й матеріали, що створюють позитивний образ РФ і виставляють у безсторонньому світлі США.

Як приклади заголовків, які привернули увагу представників американської влади, наводяться такі назви статей: "Надання Росією допомоги США щодо боротьби з COVID-19 слугує розрядкою напруженості відносин" і "Пекін уважає, що COVID-19 – це біологічна зброя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що спецслужби Росії намагалися викрасти міжнародні дослідження та розробки вакцини від COVID-19 з метою подальшого отримання прибутку.