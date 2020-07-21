Росію охопили протести через обнулення Путіна: чи буде бунт і чим він загрожує Кремлю

У Санкт-Петербурзі і Москві пройшли масові акції протесту, росіяни висловили незгоду з недавно ухваленими поправками до Конституції країни. Зустрівшись у центральних районах обох міст, протестувальники збирали підписи за скасування "обнулення" термінів президента РФ Володимира Путіна. Вони скандували "Росія без Путіна!", "Путін – злодій!", "Москва, виходь!" "Хабаровськ, ми з тобою!" і "Свободу політв'язням!". Не обійшлися мітинги і без затримань, зокрема журналістів і громадських діячів.

Що відбувається зараз у Росії і як протестні бунти відобразяться на її майбутньому, з'ясовував OBOZREVATEL.

Айдер Муждабаєв Facebook Муждабаєва

"Путін ніякий не диктатор, а фюрер і вождь"

У коментарі OBOZREVATEL заступник головного редактора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що всі ці акції ні до чого не призведуть і ніякої революції в Росії не буде. Він з іронією поставився до заяв про те, що з Путіним може щось трапитися і до влади прийдуть демократичні сили.

"Знаєте, як росіяни кажуть: "Після п'янки кулаками не махають". Ні, цього не буде ніколи. Там справа не в Путіні. Ці люди, які проти нього протестують, вони все одно є частиною суспільства. В Україні дуже багато людей радіє протестам у Хабаровську. Що вони кричать: "Путін – злодій?" А насправді, він убивця. Ви подивіться, кого вони підтримують! А вони підтримують губернатора, який є реальним бандитом і вбивцею. Він друг Жириновського і член його партії. А Жириновський разів сто пропонував скинути на Київ атомну бомбу", – зазначив Муждабаєв.

До вищесказаного він додав, що в Росії деяким людям не подобається Путін, але водночас вони захоплюються Сталіним.

"У частини українців геть відсутнє розуміння процесів, що відбуваються в Росії. Там аналізувати нічого – там усе програно давно. Ви коли-небудь цікавилися протестними рухами в Німецькому рейху? Нікого це не цікавить. Він був знищений зовнішніми силами і це ніяк не було пов'язано з протестами всередині Німеччини. Російське суспільство виростило Путіна, і він не сам став президентом. Він ніякий не диктатор і не узурпатор. Він фюрер і вождь. Його вибрали. І більшість росіян, навіть критикуючи його, повністю погоджуються з ним і підтримують його зовнішню політику. Там повністю викривлена свідомість у людей. І зовсім неважливо, яке прізвище у їх фюрера", – додав заступник головного редактора телеканалу ATR.

Також Муждабаєв не згоден із думкою деяких експертів щодо того, що в РФ може відбутися розкол між елітами і частина з них повстане проти Путіна.

"Іще один міф, який я хочу розвіяти. Ще в 2014 році я розмовляв із деякими представниками, умовно скажемо, еліти. І ці люди прямо говорили, що ніхто не буде ніякими табакерками його душити. Це просто маячня, тому що вони усі один одного бояться. Їх тут же здадуть при першій спробі будь-якої змови. Путін оточений щільним кільцем своїх людей, які від нього прямо залежать. Де вони бачили іншу еліту, яка не живе за рахунок того, що їм Путін дозволив? Вони всі його боржники. Вони усі під Путіним і усі так само ненавидять Україну", – додав Муждабаєв.

Микола Полозов у суді

"Відсоток населення, який налаштований опозиційно по відношенню до влади, дуже незначний"

У коментарі OBOZREVATEL російський адвокат Микола Полозов зазначив, що в Росії не все населення було згодне з тими змінами, які були внесені в Конституцію. Завжди залишався якийсь протестний прошарок, представники якого виступали проти. Частина з цих людей виходила на голосування і говорила правкам "ні", а частина бойкотувала. І зараз з їхнього боку відбувається якась ретроспективна реакція на вже доконані події.

"Напевно, у них виникло бажання вийти із соціальних мереж і висловити свою думку на вулиці. З точки зору російського законодавства, подібний вихід був незаконним. Тобто люди не могли збиратися, об'єднані однією метою і проголошувати якісь політичні гасла. Але люди все одно вийшли і збирали підписи проти цих поправок. Ніякого реального впливу на внутрішню політичну повістку, звичайно ж, ці виступи не зможуть здійснити", – сказав адвокат.

Він нагадав про торішні виступи, які проходили в Москві. За підсумками цих акцій були порушені кримінальні справи і люди навіть терміни отримали. Але ні до якого довготривалого ефекту ці демонстрації не призвели.

"Чому? Тому що відсоток населення, який налаштований опозиційно по відношенню до влади, дуже незначний. Це люди, які не здатні переломити порядок денний. Ми бачимо, що в різних точках Росії періодично виникають якісь невдоволення (Хабаровськ, Інгушетія, Архангельська область і т. д). Але це такі спорадичні вогнища, які не об'єднані загальним порядком і не взаємодіють безпосередньо один з одним. Тому якогось значного впливу на внутрішню політику ці виступи навряд чи призведуть", – підсумував Полозов.

Він також не вірить у розкол російської еліти тому, що на поточний момент уся повнота влади зосереджена в руках як самого Путіна, так і його найближчого оточення. Найперше мова йде про силові структури, тобто спецслужби й армію, які залишаються вірними російській владі.

Олександр Подрабінек "Крим.Реалії"

"Російській опозиції не вистачає сміливості для відкритого протистояння владі"

Радянський дисидент і російський правозахисник Олександр Подрабінек висловив іншу точку зору на те, що відбувається в Росії. На його думку, протестні акції можуть відбитися на політичну ситуацію в країні, а також на самого Путіна, який матиме статус нелегітимного президента. Акції в тому вигляді, в якому вони проходять зараз, навряд чи призведуть до такого результату, оскільки російська опозиція поступово капітулює під тиском влади.

"Коли влада абсолютно антиконституційно в розріз із міжнародними зобов'язаннями у сфері прав людини почала обмежувати свободу маніфестацій, російська опозиція погоджувалася з новими вимогами, які були з усіх точок зору протиправними. Так, наприклад, вона досить спокійно сприйняла заміну повідомного характеру вуличних походів і демонстрацій дозвільним. Так, опозиція говорила, що це неправильно і протестувала проти цього, але фактично на ділі погоджувалася і йшла до влади для того, щоб отримати погодження на проведення протестних вуличних акцій", – сказав російський правозахисник.

На його думку, російській опозиції не вистачає сміливості для відкритого протистояння владі.

"Вони намагаються, з одного боку, висловити свій політичний протест, а з іншого – нічим не ризикувати, не потрапляти під штрафи, сідати в тюрму або відчувати будь-які політичні репресії. І це абсолютно безнадійний шлях тому, що політичні репресії на цьому не припиняться", – наголосив Подрабінек.

Ілля Пономарьов

"У Росії всі ці речі закінчаться набагато більш кривавим способом"

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що, найімовірніше, протести не закінчаться відносно мирним шляхом, як це було в Україні.

"Я думаю, що в Росії усі ці речі закінчаться набагато кривавішим способом. Саме тому, що пружина набагато сильніше стиснута. Це, скажімо так, філософія, а на практиці будь-які протести ефективні лише тоді, коли є конкретна мета, коли є розкол в елітах і у когось є інтерес підтримувати ці протести. Є лідери, які персоніфікують цей протест для його учасників. Необов'язково повинен бути один вождь, і український приклад якраз це доводить", – зазначив Пономарьов.

На його думку, в Росії є такі лідери, але вони наразі один з одним дуже погано уживаються. І російські спецслужби дуже активно займаються тим, що підігрівають протиріччя між ними (наприклад, між Навальним та іншими представниками російської опозиції). Це, насправді, єдина причина, з якої Навальний на волі.

"Наприклад, можна подивитися на те, що було в Москві 2011-го року і те, що зараз відбувається в Хабаровську. Це все досить масові виступи, які показують, що якраз із народом усе гаразд і він готовий вийти на вулицю. Але важливо, в ім'я чого. Коли виникає конкретна мета і когось там конкретного заарештували або якусь конкретну гидоту ОМОН зробив, виникає почуття обурення. Крім обурення, повинна бути і конкретна мета. Ми вийшли для того, щоб вимагати що? Як зрозуміти, що ми перемогли?" – задається питанням ексдепутат.

Пономарьов вважає, що розкол еліт – справа наживна і до нього повинні бути передумови.

"Якщо подивитися на той же Хабаровськ, коли люди масово вийшли на вулицю, то поліція зникла. Місцева поліція ж аж ніяк не місцевій владі підпорядковується, а Москві. Все те ж саме відбуватиметься в Москві та інших містах Росії. Найголовніша умова – повинна бути об'єднуюча мета для виходу на вулицю. І вона повинна бути реальною. Повинні бути люди і політики, які є носіями цієї ідеї і в яку б вірили громадяни. Лише за такої умови люди дійсно зможуть прийти до влади і цю ідею втілити", – підсумував він.