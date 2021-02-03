Навальний не поверне Крим, але Путін його випустить: чого чекати Україні від 'повстання' росіян

З моменту повернення до Москви опозиціонера Олексія Навального і його подальшого арешту Росію охопили масштабні протести. Аналітики подейкують, що ось тепер кремлівський режим дійсно надламався, вулиці зметуть 20-річне правління Володимира Путіна. Але деякі все-таки впевнені: ніяких змін чекати не доводиться, режим міцний, силовики задоволені, а до почуттів населення у владі нікому немає справи.

Що Путін робитиме далі, коли відпустить Навального і чому жоден російський політик ніколи не поверне Крим Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Уже третій тиждень у Росії тривають масштабні протести проти затримання Олексія Навального. Лідери країн Заходу вимагають від російської влади негайно звільнити опозиціонера, якого напередодні засудили до 3,5 років позбавлення волі.

Президент Франції Еммануель Макрон навіть написав пост російською мовою у своєму Twitter, мовляв, політичні розбіжності ні за яких обставин не є злочином. Загалом Захід називає арешт опозиціонера "далеким від норм правосуддя" і вимагає від Кремля не лише відпустити його, але і "припинити насильство проти мирних демонстрантів".

Людей на вулицях найбільших російських міст дійсно багато. Наприклад, минулої неділі, 31 січня, мільйони росіян, і навіть Сибір і Далекий Схід, знову вийшли на протести. Силовики відразу ж почали затримувати протестувальників, застосовуючи проти них електрошокери, кийки, газ і навіть б'ючи жінок.

Кілька найближчих тижнів протести, затримання і побиття людей триватимуть. Потім "градус" зменшиться, але події продовжать розвиватися за білоруським сценарієм, вважає відомий російський політолог Дмитро Орєшкін. За його словами, Навального відпустять. Правда, не зараз, а найімовірніше, після виборів до Держдуми у вересні цього року. І це єдине, на що можуть погодитися в Кремлі.

"Якщо Путін відпустить Навального зараз, це буде інтерпретовано як можливість тиску на нього або вуличним протестами, або санкціями з-за кордону. І те й інше для нього є неприйнятним. Навального відпустять не відразу і не демонстративно, тільки після виборів. Інакше це буде ознакою слабкості путінського режиму, чого він собі дозволити не може", – сказав Орєшкін у коментарі OBOZREVATEL.

"Щодо протестів – це цілком білоруський сценарій. Там силовики теж діяли жорстко, жорстоко і огидно, але результат – той самий. Ну скільки разів можна виходити на вулиці? Люди зрозуміють, з ким мають справу. Що це поліцейська держава, а режим у владі окупаційний. І це надовго", – доповнив політолог.

І поки силовики лояльні до Путіна і не бачать йому ніякої альтернативи – теперішня ситуація в Росії триватиме доти, доки вони не побачать реального політика, здатного перебрати владу у свої руки. Але якраз персона Навального на них не діє.

"Ось коли генерал подумає: а якщо переможе не Путін, що зі мною буде? – може, щось і змінитися. А поки їм і за Путіна жити добре. Грошей вистачає, а те, що народу не вистачає, то кого це цікавить? Путіна підтримуватимуть надалі", – підсумував Орєшкін.

Українська влада в особі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через міжнародне співтовариство теж закликає Росію поважати права людини і свободи та відпустити Навального, але водночас не приховує – в України до нього є свої питання. І стосуються вони насамперед повернення окупованого Криму і Донбасу. Навальний як людина, що претендує на президентську владу в Росії, повинен віддати Україні Крим, який він після захоплення росіянами назвав "не бутербродом з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати".

"Якщо Навальний очолить Росію або займе якийсь політичний простір у системі, йому доведеться повернути "бутерброд". До того ж не надкушеним і свіжим, у хорошому стані. Також доведеться попросити вибачення за російську агресію. Поки, з позиції інтересів України, ми не повинні ним зачаровуватися", – застеріг міністр Кулеба.

Однак, на думку багатьох експертів, не персона Навального буде вирішальною в контексті відносин Росії та України, а настрій російського суспільства. Окрім того, що там немає провідних політиків, які були б проукраїнськими, так ще й не варто сподіватися, що якісь зміни в керівництві країни позитивно відобразяться на Україні. Навіть якщо біля керма Кремля опиниться більш-менш демократичний лідер – йому буде дуже важко налагодити відносини з Україною саме через імперські амбіції росіян, які останні 20 років щодня підживлювалися агресивною пропагандою.

"Навіть якщо у Навального і буде якийсь вплив на політичний порядок денний, він не зможе зробити ніяких практичних кроків щодо Криму. Він і не приховував, що орієнтуватиметься на російський електорат, більше половини якого є націоналістичним. Вона не тільки не проукраїнська, а навіть не нейтральна щодо нас. Навальний, незважаючи на особисту позицію, якщо вона у нього є, і всі його висловлювання, точно не є проукраїнським політиком", – запевнив OBOZREVATEL колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Новому главі Росії треба дати два роки, щоб привести в стан адекватності основну частину росіян, одночасно запускаючи переговорний процес і з Україною, і з країнами Заходу. І якщо війну на Донбасі можна буде закінчити моментально, то для деокупації Криму знадобиться дорожня мапа, – сказав OBOZREVATEL російський фінансист Слава Рабинович і за сумісництвом соратник Навального.

"Війну на Донбасі моментально закінчить будь-який більш-менш нормальний глава держави. А ось деокупація Криму – складне питання з погляду практичного вирішення у стислі терміни. Жоден, навіть дуже популярний у народі кандидат у президенти не зможе виграти вільні вибори, поставивши повернення Криму в перші рядки своєї програми. Він навіть не протримається при владі більш ніж два тижні, якщо почне моментальний процес деокупації Криму. 20 років правління Путіна не пройшли безслідно. Експеримент із промивання мізків у росіян більш успішний, ніж у Німеччині в 30-х роках минулого століття. Я б дав роки два на приведення основної частини народу до тями", – говорить Рабинович.

Експолковник ФСБ Геннадій Гудков теж вважає, що 90% населення Росії, навіть якщо і не люблять режим, вважає, що Крим – це історична частина Росії. Цілком можливо, що вихід буде знайдено, якщо сусіди хочуть налагодити нормальні відносини. Але українським Крим не буде. Будь-якому політику доведеться підлаштуватися під ці реалії.

"Кажу вам як опозиційний російський політик, сім'я якого зазнала величезних втрат через діяльність Путіна. Питання щодо Криму буде розв'язано якимось іншим способом, як щодо Сінгапуру, Гонконгу, Гібралтару, не знаю. Але там будуть досягнуті домовленості, що влаштують обидві сторони і даватимуть їм можливість красиво вийти з цієї ситуації. Може, Крим не буде російським, але й українським теж", – упевнений він.

Скільки б росіяни не виходили на протести, навряд чи зможуть переломити ситуацію у владі. Принаймні їм ще жодного разу не вдалося цього зробити за останні років 10 бурхливої протестної активності. Завдяки повному підпорядкуванню армії силовиків, яким досить добре платять за їхню роботу, Путін може впоратися з якою завгодно кількістю людей на вулицях. Як стверджує колишній ФСБвець Гудков, якщо знадобиться, глава Кремля навіть готовий стріляти в натовп. Боячись втратити владу, а отже й життя, Путін ні перед чим не зупиниться. І це схоже на правду.