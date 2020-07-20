Росію офіційно повідомили про позов Нідерландів у справі МН17

Росію офіційно повідомили про поданий Нідерландами проти неї позов у справі катастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу МН17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.

Відповідне повідомлення відправив РФ Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ). Про це пишуть РИА Новости з посиланням на пресслужбу відомства.

"Суд повідомив Росію про те, що уряд Нідерландів подав до Європейського суду з прав людини позов на Російську Федерацію, що стосується аварії 17 липня 2014 року рейсу MH17 над територією східної України", – заявив співрозмовник агентства.

За його інформацією, нині "суд не поставив жодних питань" російській стороні.

Зазначимо, що раніше уряд Нідерландів поширив заяву про намір подати позов проти Росії в ЄСПЛ у справі MH17. У МЗС РФ це розцінили як ще один удар по російсько-нідерландських відносинах.

За даними ЄСПЛ, поки в розпорядженні відомства "є п'ять інших міждержавних і приблизно 7 000 індивідуальних позовів, які чекають на розгляд у суді у зв'язку з подіями в Криму і східній Україні". Серед них і два позови, подані родичами жертв катастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Нідерландів подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її причетність до катастрофи літака MH17 у липні 2014 року над Донбасом.