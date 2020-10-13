Росію обрали до Ради ООН із прав людини після чотирирічного "бойкоту"

Росію у вівторок, 13 жовтня, після чотирирічної перерви обрали членом Ради ООН із прав людини.

За це проголосували 158 держав-членів Організації об'єднаних націй. Рішення було оголошено на пленарному засіданні 75-ї сесії Генасамблеї, повідомило постпредство РФ при Відділенні ООН у Женеві.

Всього на трирічний період, який починається з 1 січня, членами ради обрано 15 країн, в тому числі Україна, Узбекистан, Франція, Великобританія.

Всього в РПЛ входять 47 країн. Нових членів приймають за результатами таємного голосування.

Представництво РФ висловило готовність "до конструктивної роботи" в Раді.

Повідомлення представництва РФ к Twitter. Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив нову доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Організація, зокрема, вимагала від РФ припинити тортури та затримання.