Росію обрали до Ради ООН із прав людини після чотирирічного "бойкоту"

Дар'я Дурова Новини Росії 21:54, 13.10.2020 Оновлено: 21:59, 13.10.2020

Росію у вівторок, 13 жовтня, після чотирирічної перерви обрали членом Ради ООН із прав людини.

За це проголосували 158 держав-членів Організації об'єднаних націй. Рішення було оголошено на пленарному засіданні 75-ї сесії Генасамблеї, повідомило постпредство РФ при Відділенні ООН у Женеві.

Всього на трирічний період, який починається з 1 січня, членами ради обрано 15 країн, в тому числі Україна, Узбекистан, Франція, Великобританія.

Всього в РПЛ входять 47 країн. Нових членів приймають за результатами таємного голосування.

Представництво РФ висловило готовність "до конструктивної роботи" в Раді.

Повідомлення представництва РФ к Twitter.
Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив нову доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Організація, зокрема, вимагала від РФ припинити тортури та затримання.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

У Севастополі води вистачить на 81 день: окупанти оголосили режим підвищеної готовності

В Києві встановлять пам’ятник Богдану Ступці

У Зеленського зізналися, навіщо задумали опитування у день виборів

ЦВК нічого не знала про опитування Зеленського: у "Слузі" пояснили, де візьмуть гроші

У світі повідомили про першу смерть від повторного зараження коронавірусом