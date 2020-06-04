Росію накрив потужний ураган: фото і відео руйнувань

На Чечню (Російська Федерація) обрушився руйнівний ураган з грозовими дощами та градом.

Про масштаби катастрофи в телеграм-канал повідомив глава регіону Рамзан Кадиров. Попередньо відомо, що постраждали 11 осіб (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

За його словами, один житель знаходиться у важкому стані, решта отримали незначні травми.

Ураган в Чечні Скріншот

"Місцями стихія супроводжується зливою та градом. Ураган валить дерева, рекламні щити, зриває покрівлі, пошкоджує лінії електропередач і газопроводи. Я доручив всім екстреним службам, не чекаючи поліпшення погодних умов, негайно приступити до ліквідації руйнівних наслідків", – йдеться в повідомленні.

У місцевому МНС додали, що в місті Грозний було пошкоджено покрівлю школи №49, в місті Урус-Мартан – покрівлю п'ятиповерхового будинку, в місті Гудермес – частково пошкоджено покрівлю п'ятиповерхового будинку.

Ураган в Чечні Скріншот

За даними Ситуационно-аналітичного центру Міненерго РФ, без світла залишалися 187 тисяч жителів Урус-Мартанівського, Ачхой-Мартанівського і Грозненського районів.

За словами Кадирова, був створений Оперативний штаб з ліквідації наслідків урагану. Рятувальники та комунальні служби приступили до відновлення газопостачання і електрики.

Ураган в Чечні Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мурманської області Росії обрушився залізничний міст через річку Кола.