Росію чекають голодні роки СРСР: експрем'єр РФ дав невтішний прогноз

Через наслідки економічної кризи, росіянам доведеться "копати картоплю і садити моркву на своїх городах, як це було в останні голодні роки Радянського Союзу".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній прем'єрміністр Михайло Касьянов. За його словами, це станеться через небажання Кремля допомагати бізнесу під час карантину, відповідно у людей просто не буде грошей.

"Як люди виживали в голодні роки Союзу, коли не було коштів? Копали картоплю, садили моркву і капусту на своїх городах, так робитимуть і зараз. Це дуже сумна ситуація. Але на відміну від радянських керівників, у яких не було грошей на допомогу людям, у Путіна вони є. Просто він не хоче їх витрачати і допомагати зараз і бізнесу, і населенню", – запевнив Касьянов.

Криза в Росії yandex.ru

На його думку, в цілому багато росіян залежать від влади і з кожним роком ця залежність збільшується все більше і більше.

"Путін хоче годувати людей з руки, не бажає, щоб працювали інститути самі по собі, і все автоматично платилося, збиралося і так далі так. Він хоче навпаки, щоб всі розуміли, що він годувальник і з руки подаватиме кожному. З кожним роком це тільки посилюється", – підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з Михайлом Касьяновим на OBOZREVATEL читайте в найближчу неділю, 24 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського політолога Валерія Солов'я, президент Росії Володимир Путін зараз перебуває в не дуже адекватному стані.

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