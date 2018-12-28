"Китай вичікує свій час": у Європі натякнули, як росіянки поставили під загрозу Сибір

Російський регіон Далекий Схід, який межує із КНР, уже стає китайським природним шляхом.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив екс-спікер литовського Сейму Вітаутас Ландсбергіс. Після розпаду Радянського Союзу, у нього були повноваження лідера країни.

"Російські жінки надають перевагу китайським чоловікам, які їх не б'ють, не пропивають, приносять гроші додому і дітям. Це нормальне життя. У російських чоловіків якось не виходить так жити. Поки є ще час, нехай вони подивляться на себе і задумаються, до чого веде їхня сьогоднішня культура, з якої зникли такі поняття, як гідність, любов, співчуття. А то у них світ такий, що кожен топче іншого", – розповів Ландсбергіс.

На його думку, якщо Російська Федерація розпадеться, то Китай може приєднати до себе Сибір і Забайкалля, які належали йому 200 років тому.

Сибір

"Росія йде до свого третього колапсу, а Китай тим часом буде вичікувати свого часу, щоб забрати назад Сибір. Голова Мао дуже чітко ще 50 років тому з цього приводу відповів англійському журналісту на запитання "чи претендує Китай на Забайкалля і Сибір". Він сказав, що ці землі ще 200 років тому платили данину китайському імператору. Почекаємо, і все повернеться на свої місця", – вважає Ландсбергіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на формальні дружні відносини, Китай уже давно загрожує територіальній цілісності Російської Федерації, проводячи в Сибіру політику експансії.

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