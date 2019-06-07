Мешканка російського Омська підозрюється у вбивстві дворічної дочки, яка вивела її з себе крихтами хліба на підлозі.

У Росії порушено кримінальну справу за фактом вбивства малолітнього. 28-річній дівчині загрожує 19 років в'язниці. Про це повідомили в управлінні Слідчого комітету по Омській області.

Заява про зникнення дитини 6 червня в поліцію подала подруга сім'ї, яка помітила, що дівчина йшла до свого співмешканця з двома дітьми — дворічною донькою і трирічним сином, — а повернулася тільки з хлопчиком.

Росіянка звірячому вбила 2-річну дочку через крихт хліба omsk.sledcom.ru

"В результаті проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до злочину причетна зловживає спиртними напоями 28-річна мати дівчинки", — зазначили у відомстві, додавши, що інцидент стався майже місяць тому – 9 травня.

За версією слідства, жінки, які випивають в той вечір разом зі співмешканцем, помітила, що її дитина неакуратно їсть булочку і розсипає крихти на підлогу.

Розлютившись на дочку, вона взяла її на коліна і стала зі злістю запихати залишки хліба їй в рот. В результаті дитина, який перебував у неї на колінах, перестав дихати і помер.

При цьому спочатку жінка намагалася виставити винним в смерті дівчинки свого співмешканця. На допиті вона барвисто розповіла слідчим, як він вбивав її дочка.

"На підлозі біля ліжка батон весь розкришила. Він почав хліб їй запихати, пхав-пхав, вона вдавилася. Вона руками стала махати, потім у неї руки повисли. Я це коли побачила, вихопила її і стала хліб цей витягувати, — розповіла жінка. — він ліг на ліжко спати п'яний. Я закричала на нього. Далі він сказав: "так нічого страшного", взяв дитину, завернув в синє рушник, поклав в сумку і пішов".

Спростувати її слова чоловік вже не міг — 19 травня він помер від алкогольної інтоксикації. Жінка активно оплакувала його в соцмережах. Крім того, з дня вбивства дочки в її статусі на сторінці в соціальній мережі стоїть напис, яку вона не змінює: "Мої діти найкращі в світі!".

Пізніше в ході допитів жінка зізналася слідчим, що вбивство скоїла вона сама. За її словами, співмешканець просто допоміг їй заховати тіло. Як зазначають правоохоронці, у зв'язку зі смертю чоловіка пошуки тіла дівчинки також ускладнюються, так як точного місця знаходження трупа не знав ніхто, крім нього.

На даний момент мати-вбивця затримана. Як вдалося встановити слідчим, сім'я перебувала на обліку як неблагополучна.

"У ході слідства буде також вирішено питання про відповідальність працівників органів опіки та піклування, які зобов'язані здійснювати контроль за умовами проживання і виховання неповнолітніх у неблагополучних сім'ях, і інших контролюючих органів, зобов'язаних забезпечувати захист прав неповнолітніх", — повідомили в СК, зазначивши, що розслідування триває.

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