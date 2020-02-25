Росіянка жорстоко вбила дворічну доньку через хлібні крихти

У російському Омську 28-річна жінка, перебуваючи стані в алкогольного сп'яніння, жорстоко вбила свою дворічну доньку через хлібні крихти.

Тепер прокуратура просить засудити жительку до 13 років колонії загального режиму. Про це повідомляють РИА Новости.

Зазначається, що вбивство трапилося 9 травня 2019 року. За даними слідства, омчанка розлютилася через те, що її донька накришила, коли їла булочку. Після чого жінка взялася засовувати їй у рот шматки хліба і зібрані крихти. В результаті дівчинка задихнулася і померла.

У Росії жінку звинуватили у вбивстві доньки через хлібні крихти

Опісля співмешканець омчанки виніс тіло дитини з дому і сховав. А незабаром він і сам помер через алкогольну інтоксикацію. Про злочин же стало відомо через місяць, коли подруга підозрюваної почала цікавитися місцем перебування дитини. Про вбивство вона повідомила до поліції.

За даними правоохоронців, матір дитини спочатку заперечувала свою провину, стверджуючи, що доньку вбив співмешканець. Але пізніше все ж зізналася у скоєному.

"У дебатах сторін представниця державного обвинувачення запропонувала суду визнати фігурантку справи винною... і призначити покарання у вигляді 13 років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму з призначенням додаткового покарання у вигляді обмеження волі на строк 1 рік", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Водночас у відомстві уточнили, що тіло померлої дівчинки досі не знайдене, це значно ускладнювало хід розслідування.

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