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6 березня • оновлено в 21:21
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Росіянка запропонувала Путіну одружитися з нею. Відео

1.6т
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Мешканка Іваново Юлія Шилова зробила пропозицію президенту Росії Володимиру Путіну під час його візиту до міста.

Дівчина запропонувала главі державі, щоб той узяв її заміж. Відповідне відео у себе в Twitter опублікував журналіст Дмитро Смирнов (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

"Візьміть мене..." росіянка при всіх зробила Путіну пропозицію

twitter.com/dimsmirnov175

"Візьміть, будь ласка, мене заміж!" – сказала 28-річна дівчина. Путін їй відповів: "Хороша пропозиція, дякую дуже".

Пізніше з'ясувалося, що дівчина передала помічникам президента фото, на якому залишила свій номер телефону, пише Life.

Шилова залишила Путіну свій номер телефону

Шилова залишила Путіну свій номер телефону

twitter.com/lifenews_ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд у Франції виправдав колишню активістку Femen Яну Жданову, яка в 2014 році напала на воскову фігуру глави РФ Володимира Путіна з осиковим кілком.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Чему удивляться в русорейхе - в нацистской Германии тысячи женщин в экстазе тянули руки к мыршавому фюреру.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Постанова. Такая же, как продавщица мороженого
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Чан Джеки
Чан Джеки
и пущай тебе купить электрох.й чтобы ты знала что мужь рядом.
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