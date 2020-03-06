Мешканка Іваново Юлія Шилова зробила пропозицію президенту Росії Володимиру Путіну під час його візиту до міста.

Дівчина запропонувала главі державі, щоб той узяв її заміж. Відповідне відео у себе в Twitter опублікував журналіст Дмитро Смирнов (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

twitter.com/dimsmirnov175

"Візьміть, будь ласка, мене заміж!" – сказала 28-річна дівчина. Путін їй відповів: "Хороша пропозиція, дякую дуже".

Пізніше з'ясувалося, що дівчина передала помічникам президента фото, на якому залишила свій номер телефону, пише Life.

Шилова залишила Путіну свій номер телефону twitter.com/lifenews_ru

"Візьміть, будь ласка, мене заміж!" - "Хороша пропозиція, спасибі велике" pic.twitter.com/w36hIoRqNp - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 6, 2020

28-річна Юлія Шилова з Іванова, яка звернулася до Володимира Путіна з проханням одружитися на ній, розповіла Лайфу, що на переданих помічникам президента фото залишила свій номер телефону pic.twitter.com/HdLa1C7Ezd - LIFE.ru (@lifenews_ru) March 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд у Франції виправдав колишню активістку Femen Яну Жданову, яка в 2014 році напала на воскову фігуру глави РФ Володимира Путіна з осиковим кілком.

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