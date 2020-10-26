Росіянка втопила у ванні дворічну дочку за наказом "голосів"

У Новосибірську 40-річна жінка втопила у ванні дворічну дочку за вказівкою "голосів" в її голові.

Про це повідомила Комсомольськая правда. Трагедія сталася в п'ятницю, 23 жовтня.

Коли чоловік ненадовго пішов з квартири, жінка набрала ванну води і покликала доньку купатися.

"У цей момент жінка була впевнена, що рятує дитину, але втопила доньку", – розповіло журналістам джерело в правоохоронних органах.

Батько дівчинки звинувачує у трагедії себе, оскільки знав, що у дружини іноді виникають нав'язливі ідеї та галюцинації.

Кілька років тому вона зверталася за допомогою до психіатра. Жінці здавалося, що вона є провідником з потойбічного світу, чула в своїй голові різні голоси і переконувала рідних, що повинна врятувати світ.

Їй призначили лікування, але у вересні симптоми повернулися. Жінка говорила, що повинна допомогти дочці, але не уточнювала, як. Вона вважала, що її здатності передалися дівчинці, і не хотіла мук дитини.

"Дружина розповіла чоловікові, що у неї знову почалися галюцинації, вона чує голоси, які говорять їй, що потрібно робити. Знову повернулася тривожність, і вона часто повторювала, що світ у небезпеці", – розповіло джерело.

Порушено справу за статтею "вбивство малолітньої". Жінці призначена психолого-психіатрична експертиза.

Як писав OBOZREVATEL, мешканка Харкова відрізала голову своїй дочці і носила її в пакеті. Суд визнав жінку такою, яка страждає хронічним психічним захворюванням. Вбивцю примусово госпіталізують до психіатричного закладу із суворим режимом.