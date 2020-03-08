Росіянка прив'язала до авто санки з дитиною та протягла по дорозі. Відео

У російському місті Омську жінка прив'язала до автомобіля санки зі своєю маленькою дитиною і поїхала по дорозі. На щастя, ніхто не постраждав.

Запис інциденту опублікував портал Om1.ru. На відео видно, як чорний позашляховик їде по дорозі загального користування і везе за собою санки з дитиною. При цьому помітно, що снігу на дорозі не дуже багато і дитина фактично ковзає по асфальту.

У якийсь момент він падає на асфальт, проте водій, який їде слідом, встигає загальмувати. "Про те, що за кермом машини перебувала жінка, повідомили місцеві жителі", – вказано в повідомленні видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Красноярську (Росія) бабуся протягла дитину в сльозах по тротуару за "повідець", тому що вона відмовлялася слухати жінку.

На кадрах видно, що дитина голосно кричить і не хоче йти за жінкою. Але вона її, ніби собаку, різко почала смикати і кілька метрів протягла за собою.

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