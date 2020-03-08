Головна Новини
8 березня • оновлено в 15:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Росіянка прив'язала до авто санки з дитиною та протягла по дорозі. Відео

4.6т
Читати матеріал російською

У російському місті Омську жінка прив'язала до автомобіля санки зі своєю маленькою дитиною і поїхала по дорозі. На щастя, ніхто не постраждав.

Запис інциденту опублікував портал Om1.ru. На відео видно, як чорний позашляховик їде по дорозі загального користування і везе за собою санки з дитиною. При цьому помітно, що снігу на дорозі не дуже багато і дитина фактично ковзає по асфальту.

У якийсь момент він падає на асфальт, проте водій, який їде слідом, встигає загальмувати. "Про те, що за кермом машини перебувала жінка, повідомили місцеві жителі", – вказано в повідомленні видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Красноярську (Росія) бабуся протягла дитину в сльозах по тротуару за "повідець", тому що вона відмовлялася слухати жінку.

На кадрах видно, що дитина голосно кричить і не хоче йти за жінкою. Але вона її, ніби собаку, різко почала смикати і кілька метрів протягла за собою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
18
5
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Олексий Юлия
Олексий Юлия
Руський мир...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Дикие люди)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Ну,так..расеянка за рулем!Чего удивлятся?!По моему,этим все сказано.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги