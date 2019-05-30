Росіянка очолила штаб-квартиру ООН: що про неї відомо

Росіянка Тетяна Валова призначена новим генеральним секретарем штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Женеві.

Про це повідомив у четвер, 30 травня, на брифінгу заступник представника генсека ООН Фархан Хак, передає ТАСС.

"Генеральний секретар призначив Тетяну Валову новим генсеком офісу ООН у Женеві", — заявив він.

Тетяна Валова Sputnik Казахстан

Валова змінить на цій посаді Міхаеля Меллера з Данії. За словами Хака, вона має "великий досвід у сфері журналістики, дипломатії та державної служби".

Тетяна Валова rg.ru

Тетяна Валова – російський державний діяч і економіст, міжнародний чиновник. У 1980-і – 1990-ті роки перебувала на дипломатичній роботі, пізніше займала керівні посади в Апараті Уряду Російської Федерації. З лютого 2012 року – член Колегії (міністр) з основних напрямків інтеграції і макроекономіки Євразійської економічної комісії.

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