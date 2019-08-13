Росіянина оштрафували через "Путіна-під**са": що сталося

У Росії Євгенія Носкова засудили за те, що він в мережі обізвав президента РФ Володимира Путіна "під**сом".

Дане рішення суду виніс суд Красноярського краю РФ, оштрафувавши росіянина на 30 тисяч рублів (11535 грн) через коментар про Путіна в соціальній мережі "ВКонтакте", передає "МБХ-Медіа".

"Носков розмістив для загального користування інформацію, виражену в непристойній формі, щодо президента Російської Федерації, яка ображає людську гідність і громадську мораль, чим проявив явну неповагу до суспільства, держави, органів, що здійснюють державну владу в Російській Федерації", – йдеться в рішенні суду.

Раніше Носков повідомляв, що такий штраф для нього занадто великий.

"Я написав, що Путін – під**с. Про те, що я працюю за трьох, а отримую за одного", – відзначав він.

В ході судового засідання Носков повністю визнав свою провину і розкаявся в скоєному. При призначенні штрафу суд врахував матеріальне становище Носкова – він проживає один, має щомісячний заробіток в розмірі 18 000 рублів (6921 грн), щомісячні витрати на комунальні платежі в розмірі 4300 рублів (1653 грн).

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії Георгія Міняєва суд зобов'язав виплатити штраф за те, що він назвав президента Володимира Путіна "дебілоїдом" через непристебнутий ремінь в КАМАЗі.

Причому в РФ юрист з Владивостока Максим Чихунов подав заяву про притягнення до адміністративної відповідальності президента РФ Володимира Путіна за їзду на мотоциклі без шолома.

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