Росіянина мало не вбив величезний фалос у прямій кишці: лікарі зняли відео

У Петербурзі (Росія) чоловік засунув у пряму кишку величезний фалос, а потім звернувся в лікарню. Лікарям ледве вдалося врятувати його.

Про це повідомляє "Доктор Пітер". Чоловік потрапив у клініку у важкому стані з діагнозом чужорідний предмет у прямій кишці.

"Протягом години його обстежили і відправили на операційний стіл. Операція була непростою через великі розміри предмета. Він був настільки великий, що якби чоловіка не прооперували за екстреними показаннями, він міг би померти від больового шоку", – відзначили медики.

Фалос здавив судини так, що наступила тимчасова ішемія кишечника, а кишка була сильно травмована. Хірурги виконали відкриту порожнинну операцію, щоб витягти цей величезний чужорідний предмет, і наклали колостому. Пацієнт перебуває практично в задовільному стані.

Однак шоковані інцидентом медики виклали відео з чоловіком і фалосом у мережу.

"У лікарні створено комісію, яка розбирається, як могло статися, що під час однієї операції були допущені два серйозних порушення. По-перше, порушена медична етика і деонтологія, і комісія буде вживати серйозних заходів у зв'язку з цим. По-друге, порушені санітарні норми: в операційній може перебувати тільки бригада хірургів, анестезіолог-реаніматолог, медсестра-анестезистка, операційна медсестра. Але всьому всупереч там опинилися люди, що не мали відношення до операції", – заявили в клініці.

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