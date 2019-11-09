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9 листопада • оновлено в 05:20
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Росіянина мало не вбив величезний фалос у прямій кишці: лікарі зняли відео

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У Петербурзі (Росія) чоловік засунув у пряму кишку величезний фалос, а потім звернувся в лікарню. Лікарям ледве вдалося врятувати його.

Про це повідомляє "Доктор Пітер". Чоловік потрапив у клініку у важкому стані з діагнозом чужорідний предмет у прямій кишці.

"Протягом години його обстежили і відправили на операційний стіл. Операція була непростою через великі розміри предмета. Він був настільки великий, що якби чоловіка не прооперували за екстреними показаннями, він міг би померти від больового шоку", – відзначили медики.

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Фалос здавив судини так, що наступила тимчасова ішемія кишечника, а кишка була сильно травмована. Хірурги виконали відкриту порожнинну операцію, щоб витягти цей величезний чужорідний предмет, і наклали колостому. Пацієнт перебуває практично в задовільному стані.

Однак шоковані інцидентом медики виклали відео з чоловіком і фалосом у мережу.

"У лікарні створено комісію, яка розбирається, як могло статися, що під час однієї операції були допущені два серйозних порушення. По-перше, порушена медична етика і деонтологія, і комісія буде вживати серйозних заходів у зв'язку з цим. По-друге, порушені санітарні норми: в операційній може перебувати тільки бригада хірургів, анестезіолог-реаніматолог, медсестра-анестезистка, операційна медсестра. Але всьому всупереч там опинилися люди, що не мали відношення до операції", – заявили в клініці.

З прямої кишки росіянина дістали величезний фалос

З прямої кишки росіянина дістали величезний фалос

Фонтанка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були розкриті найдивніші переваги в сексі.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
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Он Алекс
Он Алекс
аленям не привыкать )))) Только врачей ругать наверно будут из за того, что выложили видео в сеть, вато педика спасли, но скрепы треснули ....
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Он Алекс, а ведь возможно, шо "россиянин" - обыкновенный заробітчанин и с фамилией на "ко" ...
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Перов Василий
Перов Василий
Б ля опять Обоз манипулирует рогулями... Во первых статья не про фаллос, а про то , что все врачи за это фото будут наказаны! А фалосы по сто штук в день вытаскивают из людей.. У рогулей нет денег на сексшоп из них кукурузы вытаскивают..
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Перов Василий
Перов Василий
))) Ни х себе штуковина))) Но рогуля не удивишь у него каждый день чей-то член в анусе , то польский то американский))
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Он Алекс
Он Алекс
Перов Василий, так это Петербург Россия .))) или тебя настолько привлёк член, что ты даже статью не прочло ??? Ахахахаха, ну ты и пи...атое ольгинско савушкинское чмо
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