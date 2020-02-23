Росіянин зламав дівчині ребра через несмачну вечерю

Житель Воронезької області (Росія) жорстоко побив цивільну дружину і зламав їй ребра.

За даними видання "Регіон Online" з посиланням на регіональне управління МВС, причиною такої поведінки стала "несмачна" їжа, яку приготувала жінка.

53-річний чоловік у минулому мав судимість за вбивство, побиття людини і зберігання боєприпасів. У вересні минулого року 42-річна місцева жителька приготувала співмешканцю вечерю, проте та йому не припала до смаку.

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В результаті кримінальник почав бити жінку руками, ногами, шкіряним ременем і дерев'яним підлокітником від дивана. Потерпілу у важкому стані доставлили до лікарні. Якби постраждалу вчасно не госпіталізували, вона могла задихнутися.

"Правоохоронці оперативно затримали рецидивіста, своєї провини у трагедії той заперечувати не став. Суд засудив обвинуваченого до трьох років позбавлення волі, покарання він відбуватиме у колонії загального режиму", – повідомили в МВС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у місті Прокоп'євськ у Кемеровській області чоловік прийняв наркотики та відпиляв власну ногу ножівкою.

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