Росіянин із прапором України провів біля стін Кремля пікет проти Путіна. Фото та відео

У вівторок, 8 грудня, громадянин Росії Михайло Юдін провів біля стін Кремля в Москві одиночний пікет із вимогою до президента РФ Володимира Путіна зупинити пропаганду війни проти України.

Як повідомляє УНІАН, чоловік приніс державний прапор України і квіти, які він поклав до монументу місту-герою Києву (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, щодня Україну принижують на всіх державних телеканалах РФ, називаючи нацистською державою.

"Це не просто образа, це злочин... Є стаття в кримінальному кодексі РФ – розпалювання міжнаціональної ворожнечі, розпалювання ненависті між людьми", – сказав Юдін, підкресливши, що внесок України в перемогу над нацизмом був колосальним.

Він додав, що вийшов на акцію, тому що "якщо нічого не робити, то потім буде соромно".

Пікетник зазначив, що на російських каналах йдуть прямі погрози бомбити Київ та Харків, ділити Україну.

"Люди в Росії поступово звикають, що якщо завтра буде війна – це нормально, "нацистів же б'ємо", – констатував він.

Під час акції до Юдіна підійшов наряд поліції і хотів його затримати, але після перевірки документів і "наради" з керівництвом правоохоронці ретирувалися.

Громадянин Росії Михайло Юдін провів біля стін Кремля в Москві одиночний пікет unian.net

Юдін приніс під Кремль прапор України unian.net

Активіст закликав зупинити пропаганду війни проти України unian.net

Юдіна зустрів журналіст Цимбалюк Instagram Романа Цимбалюка

Під час акції до Юдіна підійшов наряд поліції unian.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві проукраїнський пікет закидали яйцями, перцем і зеленкою.