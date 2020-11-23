Росіянин прожив 53 роки з монетою в носі

В одній з Московських клінік провели операцію з витяганню монети з носоглотки 59-річного пацієнта.

Про це повідомила пресслужба Департаменту охорони здоров'я Москви. Чоловік поскаржився на повну відсутність носового дихання в правій половині носа протягом декількох місяців.

Комп'ютерна томограма показала, що ніздря з правого боку повністю закупорена чужорідним тілом кам'янистої щільності, а в задніх відділах, ближче до носоглотки, знаходиться предмет округлої форми. Також було виявлено викривлення носової перегородки.

Тільки після КТ пацієнт згадав, як в глибокому дитинстві – приблизно в шестирічному віці – граючи, засунув однокопієчну монету в ніс. Суворій мамі сказати про це побоявся, а потім і зовсім забув.

"За довгі роки навколо монети в носі сформувався конгломерат кам'янистої щільності – ріноліт. Труднощі при диханні чоловік, звичайно ж, відчував і раніше, але всі підозри лікарів падали на викривлену носову перегородку. Сучасна техніка дозволила виявити справжню причину патології", – розповіла лікарка-оториноларингологиня лікарні ім. М.П. Кончаловського Тетяна Михайлова.

Медики успішно провели ендоскопічну операцію, яка тривала півтори години. Пацієнту виконали корекцію носової перегородки, видаливши викривлену частину хряща, і витягли чужорідне тіло з порожнини носа. На третій день чоловіка вже виписали.

"У п'ятницю ми його прооперували, а в понеділок вже виписали. Пацієнт мабуть настільки втомився від давніх проблем з диханням, що, не дивлячись на наші рекомендації, поквапився видалити тампони з носових ходів. Але ж їх необхідно зберігати після втручання протягом двох діб. Мами суворої на нього немає", – сказала лікарка Олена Непряхіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові 11-річна дівчинка випадково вдихнула канцелярський цвях, який потрапив в її бронхи. Вона почала кашляти і батьки відвезли її в найближчу лікарню, проте там їй не змогли допомогти.