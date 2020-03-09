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9 березня • оновлено в 16:24
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Росіянин, обвинувачений у катастрофі МН17, влаштував розкішне життя в Росії. Фото

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Росіянин Сергій Дубінський (позивний "Похмурий"), який проходить обвинуваченим у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17, проживає в РФ і не боїться видачі нідердандській владі.

Про це підозрюваний розповів в коментарі для видання AD.

Дубиіський звинувачується в тому, що, будучи одним з ватажків "ДНР", організував запуск ЗРК "Бук", з якого збили авіалайнер. При цьому він цинічно відповів на початок судового слухання проти нього: "ні тепло, ні холодно".

Сергій Дубінський

Сергій Дубінський

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"Я знаю, що не можу бути виданий як громадянин Росії. Це гарантує Конституція РФ. Вона захищає мене", – розповів він.

Видання пише, що Дубінський живе в особняку в Ростові-на-Дону. Його будинок обставлений розкішними меблями, каміном, великим акваріумом на кухні і млином в саду. Також обвинувачений разом з іншими терористами "ДНР" відпочивав на човні біля узбережжя Криму.

Сергій Дубінський в Криму

Сергій Дубінський в Криму

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При цьому Дубінський заперечував, що він винен в аварії літака, звинувачуючи українських військових.

"Це був або український БУК, або реактивний літак, або винищувач. Як тільки чорні ящики були знайдені, ми їх відкрито передали ... Все, що я знаю, це те, що ніхто не дав нам БУК", – висловився ексбойовик .

Він додав, що не з'явиться на суд в Нідерланди, оскільки ніхто з підозрюваних "не має нічого спільного з катастрофою MH17".

Сергій Дубінський

Сергій Дубінський

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Andria Viktor
Andria Viktor
Бошировы с "Новичком"на подходе,или умрет на рыбалке-сом затянет в омут.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
== "Это был или украинский БУК, или реактивный самолет, или истребитель. Как только черные ящики были найдены, мы их открыто передали ... Все, что я знаю, это то, что никто не дал нам БУК", – высказался экс-боевик.=== Ну вот человек уже дал показания для суда ... берите нидерДандцы - пользуйтесь ... З.Ы. ...====и не боится выдачи нидердандским властям.=== обоз а где это НидерДания ???
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