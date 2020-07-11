Росіянин "обчистив" банк на 4 млн і зник. Відео

Кирило Лютий Новини Росії 19:32, 11.07.2020

У Санкт-Петербурзі чоловік пограбував "Совкомбанк", який знаходиться на вулиці Ветеранів, вкравши близько 4 мільйонів рублів (приблизно 1,5 мільйона гривень).

Як повідомляє Telegram-канал "112", грабіжник також влаштував стрілянину на місці НП, після чого втік.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зараз поліція розшукує того, хто стріляв.

Як писав OBOZREVATEL, раніше двоє зловмисників пограбували відділення "Пошти Росії" в Бежицькому районі Брянська.

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