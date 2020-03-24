Росіяни засумували за СРСР: з'явилася показова статистика

Приблизно 65% жителів Росії жалкують про розпад СРСР, а ще три чверті, або 75% громадян вважають радянську епоху кращою в історії країни.

Про це свідчать дані соціологів "Левада-Центру". Опитування росіян більш ніж у 137 містах у 50 регіонах було проведене в лютому 2020 року.

Зазначається, що частка тих, хто не згоден із тим, що часи СРСР були найкращими, сьогодні становить лише 18% опитаних.

65% жителів Росії жалкують про розпад СРСР

За словами соціологів, словосполучення "радянська епоха" нині частіше асоціюється у росіян зі стабільністю і впевненістю в майбутньому – принаймні так відповідали 16%, а також хорошим життям у країні – 15% опитаних. Ще 6% говорили про безкоштовну та якісну освіту, 5% – про соціальну справедливість, відсутність нерівності та безробіття в СРСР, а також хороші зарплати, 4% – про безкоштовну медицину.

"Ностальгія і суто особисті спогади про дитинство й молодість у Союзі в структурі пам'яті росіян все частіше витісняються нав'язаними ззовні уявленнями про соціальну стабільність, впевненість у завтрашньому дні і хорошому житті в СРСР", – йдеться в доповіді за результатами опитування.

Соціологи стверджують, що такі уявлення сьогодні характерні не тільки для старших вікових груп і поколінь, які реально застали ті часи, але й для молодих людей, які народилися вже у пострадянський час. Оскільки вони нібито відтворюють установки дорослих про соціально справедливу радянську державу.

75% росіян вважають радянську епоху кращою в історії країни

Примітно, що майже половина тих, хто жалкує про розпад СРСР прямо говорили соціологам, що вони засмучені втратою "почуття приналежності до великої держави". Ще 49% висловили жаль через руйнування радянської єдиної економічної системи, а більше третини – про збільшення після розпаду СРСР взаємної недовіри і впертості.

"Негативні оцінки про радянську добу в опитаних виникали набагато рідше. Про дефіцит, черги і талони згадували лише 4% опитаних, про залізну завісу, застої і репресії – по 1%. Коли ж людям ставили питання про те, яких керівників СРСР пам'ятають, вони найчастіше називали Йосипа Сталіна", – підсумовують результати опитування соціологи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у СРСР була вкрай неефективна економіка, тому всі радянські економічні успіхи існували тільки на папері й у програмі "Час". Насправді ж у магазинах був дефіцит, а на підприємствах і в колгоспах – безлад і пияцтво.

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