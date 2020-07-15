Росіяни з криками "Путін – злодій!" вийшли на протести проти поправок до конституції: понад 100 затриманих. Відео

Сотні людей взяли участь в акціях протесту в Москві та Санкт-Петербурзі проти реформи конституції Росії, під час яких збирали підписи з вимогою скасувати внесені поправки.

Як повідомив Дождь, поліція почала затримувати протестувальників, коли вони спробували перекрити рух автомобілів. Про приблизно 100 затриманих заявив Telegram-канал SotaVision.

Акція в Москві почалася на Пушкінській площі близько 19:00. Її учасники збирали підписи під вимогою скасувати поправки до конституції.

Через приблизно дві години близько 300 осіб розпочали ходу. Вони несли плакати із закликами скасувати результати голосування зі внесення правок до конституції, які дозволять Путіну багаторазово балотуватися на пост президента Росії. Люди скандували "Росія буде вільною!", "Путін злодій!", "Геть царя!" і "Путіне, йди!".

Коли протестувальники вийшли на проїжджу частину, поліція приступила до жорстких затримань. Поліцейські вихоплювали з натовпу людей, які стояли навіть не на проїжджій частині.

У Москві затримали десятки осіб на стихійній ході проти поправок до конституції (Дождь)

Як повідомила Медуза, серед тих, кого відправили в автозаки, виявилися журналісти РІА "Новости" і TJournal, а також муніципальна депутатка Юлія Галяміна з дочкою, викладач Шанінки Борис Кагарлицький, членкиня московської ОНК Марина Литвинович.

Москві на акції проти поправок до Конституції затримали понад 100 осіб (Дождь)

Поліція просто вихоплювала людей з натовпу (Нова газета)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, росіяни вийшли на поодинокі пікети проти змін Конституції, в яких передбачено обнулення президентських термінів.