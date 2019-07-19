Росіяни влаштували жорстку бійку в магазині через акцію

Мешканки Краснодару влаштували бійку у місцевому магазині "Магніт" через акційні сковорідки.
У Instagram "Типовий Краснодар" було опубліковано відео, як співробітник підсобного приміщення вивозить в торговий зал візок з товаром. Покупниці одразу ж "налітають" на сковорідки і забирають їх по дві-три штуки. Одній з них була зламана ручка (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Деякі покупниці закликають організувати чергу, але частина жінок відштовхує конкуренток в спробах забрати якомога більше товару.
Росіяни влаштували жорстку бійку в магазині
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Через кілька секунд конфлікт припиняється, тому що весь товар виявляється розібраний.
Відзначимо, згідно з умов акції, сковорідки можна було придбати з великою знижкою, зібравши певну кількість наклейок, які можна отримати за покупки в магазинах торговельної мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на складі з папером. Пожежники встановили, що вогонь поширився на площу 600 квадратних метрів.
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