Росіяни влаштували дику бійку через дешевий одяг: відеофакт

У російському Владикавказі десятки покупців магазину влаштували масову бійку.

На опублікованих кадрах видно, як відвідувачі в момент хапають все, що потрапляє їм під руку. Деякі ж починають битися і відбирати один у одного речі.

Справа в тому, що в місцевому торговому центрі "Столиця" влаштували акцію "1 річ - 1 рубль". На інцидент довелося відреагувати навіть адміністрації міста.

"Звичайно, адміністрація міста не може заборонити підприємцям влаштовувати акції, розпродажі та використовувати інші маркетингові ходи. Але ми настійно рекомендуємо при проведенні подібних масштабних заходів думати про безпеку людей і організовувати порядок на майданчиках проведення", - заявили в адміністрації Владикавказа.

Як повідомляє OBOZREVATEL, напередодні в одному з ресторанів Києва на Дніпровському узвозі сталася бійка між колишнім і діючим депутатами Верховної Ради України – нардепом 8-го скликання з фракції "Батьківщина" Русланом Богданом та депутатом 9-го скликання з "Європейською солідарності" Сергієм Алексєєвим.

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