Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Росіяни влаштували дику бійку через дешевий одяг: відеофакт

5.3т Читати матеріал російською

У російському Владикавказі десятки покупців магазину влаштували масову бійку.

На опублікованих кадрах видно, як відвідувачі в момент хапають все, що потрапляє їм під руку. Деякі ж починають битися і відбирати один у одного речі.

Справа в тому, що в місцевому торговому центрі "Столиця" влаштували акцію "1 річ - 1 рубль". На інцидент довелося відреагувати навіть адміністрації міста.

Новини
"Всіх до психіатра!" Бійка в черзі в російській лікарні потрапила на відео

"Звичайно, адміністрація міста не може заборонити підприємцям влаштовувати акції, розпродажі та використовувати інші маркетингові ходи. Але ми настійно рекомендуємо при проведенні подібних масштабних заходів думати про безпеку людей і організовувати порядок на майданчиках проведення", - заявили в адміністрації Владикавказа.

Як повідомляє OBOZREVATEL, напередодні в одному з ресторанів Києва на Дніпровському узвозі сталася бійка між колишнім і діючим депутатами Верховної Ради України – нардепом 8-го скликання з фракції "Батьківщина" Русланом Богданом та депутатом 9-го скликання з "Європейською солідарності" Сергієм Алексєєвим.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Владикавказ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
69
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
43
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
дикий народ, под боярой оссобенно))
Показати коментар повністю
Відповісти
7
1
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Суть одичалых)
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1

Блоги / думки

ads pixel