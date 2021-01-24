Росіяни вимагають знести "палац Путіна"

У Росії створили петицію з вимогою знести "палац" президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком.

Петицію на сайті Change.org підписали майже 100 осіб.

У тексті підкреслюється, що зведення "палацу" знищило ще одну порцію унікального лісу. Водночас Путін "не міг не знати, що територія, де побудований "палац", розташована в центрі зони, що охороняється – від Шесхареса до Архіпки, з лінії гір до третього кілометра акваторії від берегової лінії".

"Це заборонена територія для будівель, не пов'язаних із розвитком громадської санаторно-курортної сфери. Мис Ідокопас розміщений рівно в центрі цієї зони", – йдеться в петиції.

У зв'язку з цим жителі Геленджика вимагають знести незаконну споруду і заплатити штраф у казну міста, а також відновити вирубаний масив реліктової піцундської сосни й унікальний рельєф мису, прибрати бетонний паркан із колючим дротом, а також повернути всім росіянам, які приїжджають на відпочинок, доступ для прогулянок у ліс і на пляж.

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