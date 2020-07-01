Росіяни виклали в мережу зіпсовані бюлетені голосування за обнуління термінів Путіна. Фото
У Росії під час голосування за поправки до Конституції деякі росіяни вирішили зіпсувати бюлетені.
На них вони залишили послання для влади: "Новий термін? Тільки тюремний", "Конституції – так, поправкам – ні". Відповідні фото опубліковані в соцмережах (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця новини).
Також журналістка написала, що її колезі поліцейські зламали руку, коли той виконував роботу на голосуванні, про що вона і написала прямо на бюлетені: "Зламані руки журналістів не відобразяться на легітимності голосування".
Крім того, багато людей публікували фото з бюлетенями і своїм голосом проти поправок.
За даними до 20:00, опрацьовано 18,99% бюлетенів. Згідно з офіційними даними, підтримали поправки 71,99% виборців, проти проголосували 27,12%. Явка по Росії склала 64,99%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський президент Володимир Путін проголосував за поправки до Конституції. Головною з них є обнулення його термінів. Росіяни в соцмережах розкритикували російського лідера.