Росіяни виклали в мережу зіпсовані бюлетені голосування за обнуління термінів Путіна. Фото

У Росії під час голосування за поправки до Конституції деякі росіяни вирішили зіпсувати бюлетені.

На них вони залишили послання для влади: "Новий термін? Тільки тюремний", "Конституції – так, поправкам – ні". Відповідні фото опубліковані в соцмережах (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця новини).

Росіяни зіпсували свої бюлетені на голосуванні за обнуління термінів Путіна Twitter Сергія Кузіна

Росіяни зіпсували свої бюлетені на голосуванні за обнуління термінів Путіна Twitter Олега Козловського

Також журналістка написала, що її колезі поліцейські зламали руку, коли той виконував роботу на голосуванні, про що вона і написала прямо на бюлетені: "Зламані руки журналістів не відобразяться на легітимності голосування".

Росіяни зіпсували свої бюлетені на голосуванні за обнуління термінів Путіна Twitter саня lobovikova

Крім того, багато людей публікували фото з бюлетенями і своїм голосом проти поправок.

Голосування за поправки до Конституції РФ

Голосування за поправки до Конституції РФ

За даними до 20:00, опрацьовано 18,99% бюлетенів. Згідно з офіційними даними, підтримали поправки 71,99% виборців, проти проголосували 27,12%. Явка по Росії склала 64,99%.

Голосування за поправки до Конституції РФ

Голосування за поправки до Конституції РФ Twitter Щадрін

Голосування за поправки до Конституції РФ Twitter Марка Баровська

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський президент Володимир Путін проголосував за поправки до Конституції. Головною з них є обнулення його термінів. Росіяни в соцмережах розкритикували російського лідера.