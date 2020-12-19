Росіяни розповіли про серйозні побічні ефекти вакцини "Супутник 5"

Учасники добровільних випробувань російської вакцина від коронавірусу "Супутник 5" розповіли про серйозні побічні ефекти препарату.

Своїми враженнями вони поділилися в Telegram-каналі "Результати вакцинації", пише кореспондент OBOZREVATEL. Деякі добровольці після щеплення захворіли.

Зокрема, Adrian milandr повідомив, що відразу після введення другої дози "Супутника 5" захворів на коронавірус, але переніс хворобу легко. За його словами, недуга тривала п'ять днів із температурою, яка була не вищою за 37,2, також він втратив нюх на 12 днів.

Інший росіянин, Юрій, повідомив, що після першого уколу в нього почалися головний біль, пропасниця, боліли суглоби, температура піднялася до 38 градусів. Миготіли "мушки" перед очима, тиск підвищився до 145/90, з'явилися тахікардія, болі в очних яблуках, інтоксикація, безсоння, розповів він.

Симптоми минули через два дні, але після другої ін'єкції повернулися знову. Доброволець зазначив, що після другого уколу було навіть важче, ніж після першого.

Такі саме симптоми помітили інші учасники випробувань російської вакцини.

Михайло Грищенко розповів, що вони брали участь в експерименті разом із дружиною. Після щеплення обидва захворіли, оскільки, на його думку, їм ввели плацебо.

"Ми, як "піонери", повідомили в телемедичний центр, розуміючи, що ця інфа має бути їм цікава, як потенційне досягнення кінцевої точки, що в нас терміново візьмуть мазки (на ПЛР тест. – Ред.). Але цього не сталося. Апеляція до здорового глузду дослідника не допомогла. З огляду на це виникає питання: ми в подвійному сліпому плацебо-контрольованому РСІ беремо участь чи у великій безглуздій виставі", – написав він.

Пізніше чоловік надав інформацію, що на 6-й день їм із дружиною все ж таки запропонували пройти ПЛР-тест.

У Росії вакцину проти COVID-19 "Супутник 5" зареєстрували в серпні 2020 року.

Щеплення препаратом у РФ почали з 5 грудня. Найперше вакцину отримують співробітники лікарень, поліклінік, шкіл, соціальної сфери.

Після початку вакцинації громадяни почали заявляти про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть пишуть заяви про звільнення.

Водночас російська вакцина викликала побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повних випробувань може спричинити мутацію нового коронавірусу, вважають вони.

Британці заявили, що вже перші клінічні випробування російського препарату дали сумнівні результати.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що російська вакцина від коронавірусу не може бути використана в Україні, навіть якщо не зважати на геополітичні моменти.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Принаймні препарат не пройшов третю стадію клінічних випробувань, сказав він. Тобто ця вакцина не може бути використана в Україні, так само як в інших розвинених країнах.