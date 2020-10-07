Росіяни – про вибухи: п'ятиповерхівка склалася, люди йшли скривавлені. Відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Новини Росії
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  • У середу, 7 вересня, в Рязанській області прогриміли вибухи на території військового складу

  • З прилеглих населених пунктів евакуювали понад 1,6 осіб

Росіяни розповіли, як покидали свої домівки після вибухів

Жителі селища Желтухине Рязанської області Росії розповіли, що їхній п'ятиповерховий будинок після вибухів на військових складах "першим склався".

За словами однієї з евакуйованих жінок, коли вони вийшли з під'їзду свого будинку, все було всіяне склом. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Mash (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

"П'ятиповерхівка наша склалася найперша. Коли вийшли з під'їзду, все було всіяне склом. Люди йшли скривавлені. Коли ми їхали, на капот машини летіли осколки. Було дуже страшно, ми буквально тікали звідти, не те що нас хтось евакуював", – розповіла вона.

Жителька іншого населеного пункту зазначила, що будинок її матері згорів і тепер їй ніде жити. "Згорів будинок матері, тепер ми бомжі", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня у селищі Рязанської області на території складу, де зберігалися артилерійські боєприпаси, прогриміли потужні вибухи. З 14 населених пунктів, розташованих недалеко від епіцентру, евакуювали понад 1,6 тисяч осіб.

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