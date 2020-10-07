Росіяни – про вибухи: п'ятиповерхівка склалася, люди йшли скривавлені. Відео

Жителі селища Желтухине Рязанської області Росії розповіли, що їхній п'ятиповерховий будинок після вибухів на військових складах "першим склався".

За словами однієї з евакуйованих жінок, коли вони вийшли з під'їзду свого будинку, все було всіяне склом. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Mash (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

"П'ятиповерхівка наша склалася найперша. Коли вийшли з під'їзду, все було всіяне склом. Люди йшли скривавлені. Коли ми їхали, на капот машини летіли осколки. Було дуже страшно, ми буквально тікали звідти, не те що нас хтось евакуював", – розповіла вона.

Жителька іншого населеного пункту зазначила, що будинок її матері згорів і тепер їй ніде жити. "Згорів будинок матері, тепер ми бомжі", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня у селищі Рязанської області на території складу, де зберігалися артилерійські боєприпаси, прогриміли потужні вибухи. З 14 населених пунктів, розташованих недалеко від епіцентру, евакуювали понад 1,6 тисяч осіб.