Росіяни про те, чому вийдуть на акції за Навального: в школі змушують вчити "Катюшу" і марширувати

Російська молодь розповіла, чому вийде 23 січня на акції в підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Популярність набрав тред "Чому я йду на мітинг 23 січня" в Twitter користувача Кирила Левченка.

Чоловік розповів, що його дочку в першому класі змушують вчити військову пісню "Катюша" і марширувати.

"А в школі висять портрети Путіна", – написав він.

Інша користувачка зазначила, що вчиться в 11 класі і їм на уроках читали лекцію про те, як їх ровесники йшли на фронт у 1941 році.

"Ви повинні знати, що померти за Росію – це честь", – говорили школярам.

Ще одна росіянка розповіла, що її 7-річну сестру в першому класі на конкурс патріотичної пісні змушують вчити "Ми візьмемо автомат і підемо за вас вбивати/вмирати".

Скрин Twitter

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