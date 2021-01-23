Росіяни про те, чому вийдуть на акції за Навального: в школі змушують вчити "Катюшу" і марширувати
Російська молодь розповіла, чому вийде 23 січня на акції в підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Популярність набрав тред "Чому я йду на мітинг 23 січня" в Twitter користувача Кирила Левченка.
Чоловік розповів, що його дочку в першому класі змушують вчити військову пісню "Катюша" і марширувати.
"А в школі висять портрети Путіна", – написав він.
Інша користувачка зазначила, що вчиться в 11 класі і їм на уроках читали лекцію про те, як їх ровесники йшли на фронт у 1941 році.
"Ви повинні знати, що померти за Росію – це честь", – говорили школярам.
Ще одна росіянка розповіла, що її 7-річну сестру в першому класі на конкурс патріотичної пісні змушують вчити "Ми візьмемо автомат і підемо за вас вбивати/вмирати".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Навального затримали відразу після його повернення в Росію 17 січня. До цього він чотири місяці перебував в Німеччині, де проходив лікування після отруєння.
18 січня прямо в відділенні поліції провели засідання суду. Навального заарештували на 30 діб, а він в свою чергу закликав людей виходити на вуличні мітинги.
У соцмережах прихильники опозиціонера поширили заклики провести 23 січня акції в його підтримку.
У Москві та інших містах Росії затримали соратників Навального через заклики брати участь в акціях.