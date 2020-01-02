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2 січня • оновлено в 04:19
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Росіяни похвалилися випробуванням смертоносного озброєння: Відеофакт

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Росіяни показали у мережі відео випробувань 57-мм ЗСУ "Деривация-ППО" і 82-мм самохідного міномета "Дрок".

Зокрема, ролик викладений на YouTube-каналі телеканалу "Звезда". Відзначається, що озброєння вироблене АТ ЦНДІ "Буревісник", що входить в держкорпорацію "Уралвагонзавод". (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Росіяни похвалилися випробуванням смертоносного озброєння: Відеофакт

Скріншот з відео

Як хваляться російські силовики, на спеціальних стендах перевіряються на точність як машини для сухопутних підрозділів, так і артилерійські установки для морських корветів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провів стрілянину міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Булава".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
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