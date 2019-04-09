Росіяни заражені "бубонною чумою" — російський фотограф

П'ятий рік війни з Москвою вкотре показує, наскільки безпринципною і жорстокою може бути російська влада. У в'язницях РФ сидять десятки засуджених за політичними мотивами українців, які борються за виживання. Поряд із ними за бажання жити у вільній Росії сидять опозиціонери, які потрапили під каток репресій путінського режиму.

Кремль боїться свого народу, і робить все можливе, щоб той так і не встав із колін. І росіяни поки терплять.

Скільки часу знадобиться на зміни і яким методом громадяни РФ повалять Путіна з "престолу" – OBOZREVATEL запитав у російської журналістки і фотографа Вікторії Івлєвої.

– У в'язницях РФ перебуває багато українських політв'язнів, нещодавно 20-річного Павла Гриба посадили на 6 років за звинуваченням у тероризмі, триває суд над військовополоненими українськими моряками. Українська сторона пропонує всі можливі варіанти обміну наших ув'язнених, але в Росії на контакт не йдуть. На вашу думку, навіщо Росії потрібні наші громадяни?

– Я не думаю, що ці ув'язнені потрібні Росії, крім, можливо, Сенцова, там якась особиста "любов".

Вважаю, що це просто спосіб показати, хто в домі господар, і сигнал про те, що Петро Порошенко нам не подобається, а тому ніяких справ із ним Кремль не матиме, поки в Україні не зміниться влада на ту, яка їм бажана. Тому, впевнена, поки у вас не буде явно проросійського президента, це буде тривати.

Павло Гриб Радіо Свобода

Мені здається, що тут якась особиста неприязнь до Петра Олексійовича і нерозуміння того, що Україна, не президентська республіка, а парламентсько-президентська, і президент такої великої ролі, як в Росії, не грає за Конституцією.

– Ви уважно стежите за українськими політв'язнями, зокрема за нашими моряками, ви їм допомагаєте, збираєте речі, продукти... Чи багато росіян допомагає вам у цьому?

– Уявлення не маю, я не рахувала. Просто, коли потрібні гроші, люди приносять, а скільки цих людей – я не перераховувала, і звідки вони теж не знаю.

Олег Сенцов

– Я не про цифри кажу, наскільки росіяни готові допомагати, незважаючи на всю пропаганду, яку виробляють у Кремлі?

– Не можу вам відповісти – це питання до соціологів, а не до мене, наскільки росіяни готові допомагати. Але тут багато людей з добрим серцем, і багато кому в Росії допомагають, якщо говорити про цей бік справи. Я не пам'ятаю, щоб люди відмовлялися допомагати з якихось політичних мотивів. Поки що людей вистачає, допомагають і з передачами, і з фасуванням, і з закупівлями.

– У Росії є не тільки політв'язні з України, а й громадяни РФ. Багато опозиційно налаштованих людей потрапляють під репресії. У Росії намагаються ізолювати інтернет і вже підписаний закон передбачає покарання за неповагу до влади... Що відбувається?

– Бояться народу, вони його бояться, ось і лякають. Всі ці закони безглузді, тому що так чи інакше це прописано в інших російських законах. А оскільки це привід зайвий раз натиснути на народ і сказати: "Ми тут, ми стежимо за тобою, бійся нас". Думаю, що влада боїться народу, якщо ніякого іншого способу боротьби із незадоволеними, крім репресій, вони не бачать.

– А є якісь передумови для того, щоб боятися народу, що Кремль сподвигло на додаткове закручування гайок?

– Думаю, що вони вже просто не можуть повернути назад. Якщо ти вже зайшов на цю доріжку, то можеш тільки закручувати, бо нічого іншого ти не вмієш. Влада вміє розмовляти тільки зверхньо, тільки з окриком, тільки з батогом, хоча існує й пряник.

Але пряники різко зменшуються в розмірах, тому що важко бути під санкціями і вести декілька воєн, і щоб це не позначалося на достатку населення. Але Росія багата країна, а народ наш дуже терплячий. Нетерпимий, але терплячий, тому це може тривати дуже довго і може закінчитися раптово, як із СРСР. Це невідомо, тому тут завжди цікаво жити.

Вікторія Івлєва "20 хвилин.UA"

– Вже багато хто пророкує РФ долю СРСР, але є думка, що якщо Союз в цілому розвалився досить мирно, то розвал Росії призведе до кровопролиття?

– Це можливо, це дійсно може закінчиться якимось страшним, кривавим протистоянням, тому що в країні зростає кількість людей, які тримали в руках зброю і стріляли в інших людей в Україні і Сирії.

Збільшується псевдопатріотична риторика, збільшується кількість розповідей про війну й армію, а російське ТБ починає нагадувати навіть не радянське, а телебачення цих неконтрольованих територій, де навіть мультфільми показують такі, де більше танків їздить.

І якщо шановні люди, вони, звичайно, не шановані мною, з телеекранів телевізорів міркують про те, чи можемо ми дійти до Києва і скільки на це знадобиться часу, ну як це взагалі? Отже вони вважають, що це можливо – взяти і зайти в іншу країну, дійти до її столиці. Якщо це можна, то і всередині країни можна, і все це рух до беззаконня.

– Правда, що ейфорія від "кримнаш", "дійдемо на танках до Києва" або "скинемо атомну бомбу на українську столицю" проходить?

– Ні, це все шлях в одну сторону, тут не можна повернути назад. Можна цю риторику міняти, маніпулювати людьми, не говорити про те, як розбомбити Київ, але говорити про те, які у нас бронетанкові війська.

Можна й далі розповідати про "бандерівців", і як вони продовжують мучити людей, про те, що в Україні повний бардак і жити там неможливо, й одразу ж давати якісь чудові новини про Росію.

Пропагандистська машина продовжує працювати, вона нікуди не поділася. І я навіть не можу сказати, що вона працює в холосту, вона продовжує людей підігрівати. Думаю, що всі люди, які замішані в створенні цієї російської пропаганди – злочинці.

– У Росії є люди, які впевнені, що чинну владу можна змінити демократичним шляхом, через вибори, а якщо її міняти силовим способом, то країна загрузне в крові. Як ви вважаєте, чи можливо поміняти російську владу мирним шляхом?

– Російський народ повинен змінитися, і тоді він буде приходити на вибори й вибирати інших людей. Йти воювати – це не шлях. Таке вже було в 1917 році, і шлях, розпочатий із крові, ні до чого доброго не привів, у будь-якому разі в Росії.

Україна – інша країна і у вас якісь речі можливі, а у нас ні. Все 20 століття, починаючи з першої російської революції в 1905 році, залите російською кров'ю, тому цей шлях ні до чого доброго не приведе. Буде якась революція, прийдуть чергові більшовики і все почнеться з початку. А те, що відбувається зараз: ось ви такі, як ви, а ми такі, як ми. Що ж робити, потрібно чекати, все колись змінюється, ніщо не вічне.

– Невже Путін дозволить провести дійсно демократичні вибори і дати росіянам можливість змінити путінський режим?

– А тут не можна дозволити або не дозволити, просто він робить так, щоб люди пішли і проголосували за нього. Якби вийшла вся країна і проголосувала проти нього, робити було б нічого. Можна маніпулювати відсотком, двома, а якщо це масово, то тут ніякі маніпуляції не допоможуть.

Але люди не підуть, тому що Путін – їхній президент, і він дуже відповідає стану російського народу й суспільства.

Володимир Путін

– Тобто ті відсотки голосуючих за Путіна, які оголошуються...

– Думаю, що це більш-менш правда, як не дивно, інша справа, якби цих людей залишити в спокої, не чіпати, то можливо вони б голосували по-іншому. Ось у цьому сенсі вам пощастило: ви були залишені в спокої, ваша влада весь час крала, але ніяк не залазила у ваші голови політично.

І ось ви скільки років жили в спокої, повстали на першу революцію в 2004 році, потім знову був спокій, потім повстали на Майдані. Але за час спокою ви виросли такими, як ви є, без пропаганди, тобто людьми, які цінують не гроші, а свободу.

– Коли в Росії таке може статися?

– Не знаю, не можу сказати. Росія набагато складніше утворення, ніж Україна, тому що Росія сама собі ворог, а в України є зовнішній ворог – радянська влада і Росія, як її втілення, і з зовнішнім ворогом завжди боротися легше, ніж із самим собою.

– І Путін не бажає боротися, а навіть посилює ці процеси, роблячи зі своєї країни вигнанця в цивілізованому світі.

– На це вам патріоти дадуть відповідь, що Росію завжди ненавиділи, бо вона така велична, їй завжди заздрили, вона ні на кого не нападала. Росія – це найбільш мирна країна, її завжди змушували. Та хіба мало що можна людям в голову вкласти.

Важке отруєння, розумієте, навіть не отруєння, а бубонна чума. Що робили в середні віки, коли була чума? Забивали будинки, де були чумні люди, йшли і чекали. Ну ось і тут те саме. Якщо ти ставишся до бригади госпітальєрів або якихось лікарів, то це означає, що ти намагаєшся щось робити по мірі можливості, щоб не загинути від чуми, але таких людей завжди меншість.

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