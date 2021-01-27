Росіяни ображені 'палацом Путіна', – політик із РФ

Громадяни Росії 23 січня вийшли на масові протести через розчарування діями влади. До того ж на таке рішення вплинуло і розслідування команди опозиціонера Олексія Навального про "палац Путіна" в Геленджику.

Про це заявив російський політик, ексмер Єкатеринбурга Євген Ройзман в інтерв'ю головній редакторці "Гордона" Олесі Бацман. За його словами, росіян зачепила й образила історія з ймовірними розкішними володіннями глави РФ.

"Озлоблені – це коли силовики починають розганяти, ламають, коли тебе оббрехають у телевізорі... Загалом, думаю, люди дуже сильно розчаровані історіями на зразок "палацу Путіна", вони просто ображені", – сказав він.

Ройзман пояснив, що, наприклад, у Єкатеринбурзі, де проживає майже 1,5 млн осіб, двокімнатну квартиру в спальному районі можна купити "за два з невеликим мільйони рублів" (приблизно $26 тис.), а за чотири – навіть "трійку". Але тут з'ясовується, що в зазначеному "палаці" один диван коштує таких грошей. Це, підкреслив політик, й обурило громадян.

"Люди вийшли на мітинг, вони кричать свої кричалки, гасла, спілкуються між собою, але як тільки з'являються ОМОНівці з щитами, це обурення одразу персоніфікується – і все, починається протистояння. А там, де поліція не лізе, все нормально", – зазначив він.

Політик вважає, що 23 січня "росіяни пересилювали свій страх і виходили" на вулиці. Він каже, що надалі протестувальників може бути й більше. Тоді як уряд Росії, ймовірно, під час мітингів може орієнтуватися на сценарій невизнаного білоруського президента Олександра Лукашенка в його країні.

"На мій погляд, вони беруть приклад із Лукашенка, будуть діяти за таким же сценарієм. Але це Росія. Можна 100 варіантів розібрати, а трапиться 101-й. Я не знаю, що буде, але свою позицію відстоюватиму. "Не дай бог побачити російський бунт, безглуздий і нещадний", – підсумував Ройзман цитатою поета.

У кінці також зазначив, що бунту в РФ можна уникнути, тільки якщо в країні будуть чесні вибори, незалежний суд і вільні ЗМІ.

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